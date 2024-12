Crise! Everton Cebolinha e Isa excluem contas em rede social após briga com ameaça

Everton Cebolinha, do Flamengo, e Isa Ranieri estão passando por nova crise no casamento. Desta vez, porém, o desentendimento do casal ganhou contornos alarmantes e chamou atenção de outros moradores do condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A influenciadora chegou a deixar a mansão para buscar refúgio na casa de uma amiga até que o atacante rubro-negro se acalmasse.

O casal reatou o casamento no final de outubro, cerca de 20 dias após o anúncio da separação da união de mais de oito anos e dos rumores de um caso extraconjugal de Cebolinha. De lá para cá, protagonizaram novas brigas e chegaram, inclusive, a reconsiderar o rompimento – mas não foi o caso desta vez.

Segundo fontes, o atacante ficou totalmente transtornado e quebrou muitos objetos da mansão durante a última briga acalorada do casal. Isa chegou a ser ameaçada por Cebolinha após deixar a residência para ”se esconder” na casa de uma amiga.

“Ficaram bem assustados com o barraco [os vizinhos que ouviram tudo]. O Everton quebrou um monte de coisas, totalmente transtornado. A Isa saiu de casa e se escondeu na casa de uma amiga, mas ele descobriu. Aí ele foi atrás dela, com ameaças”, revelou uma fonte próxima do casal ao jornal Extra.

Viagem e redes sociais

Assustada com a postura do marido, Isa ficou relutante em retornar à mansão do casal e permaneceu com a amiga até os ânimos se acalmarem. O atacante do Flamengo pediu desculpas no dia seguinte junto à proposta de um fim de semana em Angra dos Reis.

As brigas tornaram-se recorrentes, e o casal enfrenta idas e vindas desde 2022. Um dos principais motivos, ainda de acordo com relatos, é o ciúme excessivo de Cebolinha – que chegou a quebrar o celular da influenciadora uma semana depois da reconciliação por incômodo com comentários nas redes sociais. Por isso, os dois decidiram excluir seus respectivos perfis no Instagram.

“Existe muito ciúme ali. De ambas partes, e o Instagram, querendo ou não, vira gatilho. Por isso, decidiram se afastar do mundo virtual”, relatou outro amigo do casal.

Traição de Everton Cebolinha

Os rumores de um caso extraconjugal do atacante do Flamengo surgiram dias após o anúncio do fim de seu casamento com Isa, em outubro. Ivana Bermanelli, apontada como suposta amante, contou à época que o envolvimento dos dois se iniciou via mensagens no Instagram e que Cebolinha se apresentou como solteiro.

“Ele emitiu minhas passagens e eu fui para ficar no apartamento que ele alugou quando se separou. Pedi para um amigo meu ficar lá também, já que nos dias de treino e jogos eu ficava sozinha, e ele deixou”, diz.

O jogador desmentiu os boatos e disse que sequer conhecia Bermanelli. Everton voltou atrás após vazar foto dos dois num momento de lazer em um hotel no Rio. Cerca de duas semanas depois, ele se explicou para Isa, e os dois reataram o casamento.