Quem é o Universidad Central, adversário do Corinthians na Pré-Libertadores

O Corinthians conheceu nesta quinta-feira (19/12), em sorteio realizado na sede da Conmebol, seu adversário na segunda fase da Pré-Libertadores. O Timão terá pela frente o Universidad Central, da Venezuela. As equipes vão se enfrentar nos dias 19 e 26 de fevereiro, decidindo o confronto na Neo Química Arena.

A Universidad Central foi fundada em Caracas, capital do país, em 1950, levando o nome da Universidad Central de Venezuela, principal faculdade do país. O clube, aliás, é tricampeão venezuelano, em 1951, 1953 e 1957. Desde então, nunca mais figurou entre as equipes postulantes ao título.

Em 2024, a equipe ficou na primeira posição do Apertura, com 25 pontos conquistados (seis vitórias, sete empates e nenhuma derrota). Esta campanha garantiu a equipe na Libertadores em 2025. Contudo, no restante da competição, a equipe terminou em terceiro no quadrangular final e não conseguiu brigar pelo título nacional.

Já no Clausura, acabou ficando na nona colocação (19 pontos somados em cinco vitórias, quatro empates e derrotas) e não avançou de fase.

A Universidad Central manda seus jogos no estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Com capacidade para 25 mil pessoas, o local já recebeu os Jogos Pan-Americanos de 1983 e a Copa América de 2007. O grande destaque do time é Juan Camilo Zapata. O jogador terminou o campeonato venezuelano como artilheiro, com 16 gols marcados, junto com Tomás Rodríguez, do Monagas.

Assim, apesar de modesto, o Universidad Central vai em busca do maior feito de sua história: eliminar um gigante brasileiro na Libertadores. Quem avançar deste confronto, encara Blooming (BOL) ou El Nacional, do Equador, ou Barcelona de Guayaquil, também do Equador.

