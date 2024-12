Fluminense encaminha renovação de empréstimo de Pedro Rangel ao Atlético-GO

O Fluminense está bem próximo de confirmar a renovação do empréstimo de Pedro Rangel ao Atlético-GO. Afinal, o goleiro quer seguir no dragão, que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, para ganhar minutagem e dar sequência à carreira. A informação é do portal “ge”.

No início de 2024, o arqueiro teve a primeira temporada no clube de Goiânia e foi titular quando Ronaldo estava fora de combate. O foco agora é brigar pela titularidade também em 2025 na disputa da Série B do Brasileirão.

Além disso, o jogador tinha mercado, inclusive de clubes da Série A. Dentre eles, Cuiabá, Mirassol, Sport e Vitória, que fizeram consultas sobre a situação do atleta.

Nascido em Nepomuceno, Minas Gerais, Pedro Rangel fez duas partidas em 2021 e estreou entre os profissionais do Fluminense. Dois anos depois, fez mais cinco jogos quando Fábio não estava apto, porém optou pelo empréstimo para ter a chance de atuar com mais frequência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.