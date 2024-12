David Luiz deseja continuar no Flamengo em 2025

O zagueiro David Luiz, do Flamengo, deseja continuar no Flamengo em 2025. No entanto, a definição do defensor no clube ficará a cargo do diretor José Boto, que chega ao Rio no dia 28 de dezembro. O experiente zagueiro, que já trabalhou com o executivo português no Benfica, tem contrato até 31 de dezembro. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

David Luiz, entretanto, tem um salário considerado alto. José Boto, junto de Filipe Luís e a direção, avaliam se oferecem um novo contrato ao defensor com um reajuste salarial menor. O atleta está de férias desde o fim da temporada.

José Boto e David Luiz chegaram ao Benfica em julho de 2007. Na época, o português era observador técnico, tornando-se chefe do departamento de scout dos Encarnados nos anos seguintes.

Contratado pelo Flamengo em 2022, David Luiz fez 36 jogos em 2024, sendo titular 28 vezes. Atualmente, o camisa 23 é a quarta opção para Filipe Luís na defesa, atrás de Léo Ortiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.