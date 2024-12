Vitória de Guimarães e Fiorentina empatam e avançam Liga Conferência

O Vitória de Guimarães encerra a fase de pontos corridos da Liga Conferência como a grande surpresa da competição. Afinal, o time do Norte de Portugal, ao empatar com a Fiorentina nesta quinta-feira, 19/12, 1 a 1, em sua casa, terminou em 2º lugar geral e com vaga direta para as oitavas de final. O duelo no Estádio Afonso Henriques, em Guimarães, valeu pela sexta e última rodada da fase de liga. O brasileiro Gustavo Silva (de 25 anos, ex-Taquaritinga) colocou os portugueses na frente. Mas, aos 43 da etapa final, Mandrágora deixou tudo igual.

O Guimarães, com 14 pontos, ficou atrás apenas do Chelsea, que goleou o Shamrock Rovers e, com campanha 100%, terminou com 18 pontos. Mas a Fiorentina não tem muito o que lamentar. Com 13 pontos, fechou na terceira posição, o que tambpem garantiu vaga direta às oitavas (top 8). Pelo regulamento da Liga Conferência, os oito primeiros avançam diretamente e os times entre 9º e 24º lugares jogam a repescagem para se descobrir quem fica com as outras oito vagas. Os times entre 25º e 36º lugares estão eliminados.

Vitória de Guimarães na frente

O Guimarães teve menos posse de bola no primeiro tempo (43%), mas mais volume de finalizações: 8 a 3, com a Fiorentina não acertando o alvo em nenhum de seus chutes. Assim, os portugueses, ousados, equilibraram a partida diante de um rival de maior qualidade, arriscando até finalizações difíceis, com Gustavo Silva. Aliás, a melhor oportunidade foi uma bomba de Nuno Santos. Aos 34, Gustavo Silva colocou o Vitória na frente. Kaio Cesar recebeu pela direita, fez grande jogada e tocou para Gustavo Silva, que, quase em cima da linha, se antecipou ao marcador e mandou para a rede.

Fiorentina empata

No segundo tempo, a Fiorentina voltou melhor e quase empatou com Kean, que obrigou o goleiro Varela a fazer a defesa do jogo. Depois deste susto, o Vitória logo encaixou o jogo, criou as melhores chances com Tiago Silva e Kaio Cesar e chegou a ter um gol anulado (seria outro de Gustavo Silva).

Aos 41 a Fiorentina empatou com Mandrágora. Após escanteio da direita, o goleiro Bruno Varela fez defesa parcial, mas a bola sobrou para o apoiador dos italianos, que colocou tudo igual neste jogo com muitas finalizações e bem animado. Com os dois times muito felizescom as vagas garantidas às oitavas.

