Bayern de Munique x RB Leipzig: onde assistir, escalações e arbitragem

A última rodada do Campeonato Alemão antes do recesso de final de ano começa nesta sexta-feira (20). Bayern e RB Leipzig se enfrentam às 16h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na partida de abertura da 15ª rodada da Bundesliga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv, CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming).

Como chega o Bayern de Munique

Líder isolado da Bundesliga, o Bayern está com 33 pontos, sendo 10 vitórias, três empates e apenas uma derrota. Este revés, inclusive, aconteceu na última rodada, quando os Bávaros foram superados pelo Mainz 05, fora de casa. Dessa maneira, a vantagem para o vice-líder Bayer Leverkusen caiu para quatro pontos.

A boa notícia, confirmada por Vincent Kompany, é que o atacante Harry Kane está de volta após se recuperar de uma lesão na coxa direita, que o deixou de fora durante quatro jogos. No entanto, o técnico não garantiu a titularidade do camisa 9.

Contudo, os donos da casa terão alguns desfalques para o jogo desta sexta-feira. Sacha Boey, Hiroki Ito, Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic, Neuer e Coman, lesionados, são baixas confirmadas na equipe.

Como chega o RB Leipzig

Por outro lado, o RB Leipzig tenta encerrar sua participação na Bundesliga antes do recesso de final de ano na vice-liderança. Para isso, a equipe precisa vencer o Bayern fora de casa e torcer por tropeços do Eintracht Frankfurt, 3º colocado, e do vice-líder Bayer Leverkusen. No momento, o RB Leipzig está na 5ª posição, com 27 pontos. Além disso, a equipe vem de uma vitória importante sobre o Eintracht Frankfurt, em confronto direto na parte de cima da tabela.

Porém, assim como o Bayern, o RB Leipzig enfrenta uma série de desfalques para esta rodada da Bundesliga. Isto porque os zagueiros Castello Lukeba e David Raum, os meias Amadou Haidara, Forzan Assan Ouedraogo e Eljif Elmas, e os atacantes Xavi Simons e Yussuf Poulsen, estão entregues ao departamento médico.

Por fim, a boa notícia fica por conta do retorno do volante Arthur Vermeeren, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Eintracht Frankfurt na rodada passada.

Bayern de Munique x RB Leipzig

15ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sexta-feira, 20/12/2024, às 16h30 (de Brasília).

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE).

Bayern de Munique: Daniel Peretz; Laimer, Upamecano, Kim Min-jae e Raphael Guerreiro; Kimmich e Goretzka; Michael Olise, Jamal Musiala e Leroy Sané; Thomas Muller (Harry Kane). Técnico: Vincent Kompany.

RB Leipzig: Péter Gulácsi; Nicolas Seiwald, Willi Orban e Lutsharel Geertruida; Benjamin Henrichs, Kevin Kampl, Xaver Schlager e Antonio Nusa; Chris Baumgartner, Benjamin Sesko e Lois Openda. Técnico: Marco Rose.

Árbitro: Daniel Siebert (ALE).

