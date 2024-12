Jô deixa a cadeia e se explica: ‘Erro sistêmico’

O atacante Jô, atualmente no Itabirito, se explicou nesta quinta-feira (19), após deixar a cadeia. Ele fez uma publicação nas redes sociais e garantiu que a prisão ocorreu devido a um “erro sistêmico”.

Na publicação no Instagram, o atleta afirmou que tudo não passou de um mal-entendido.

“Em relação às matérias veiculadas sobre mim, esclareço que a condução em questão decorreu de um mal-entendido causado por um erro sistêmico, associado à falta de integração entre os sistemas do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)”, começou Jô.

“Após a identificação e correção do problema, o alvará de soltura foi prontamente expedido pela juíza da jurisdição plena de Itagibá (TJBA) e confirmado pelo juiz de plantão da Comarca de Contagem”, explicou.

Desta vez, a prisão ocorreu após o treinamento do Itabirito. O mandado expedido pela juíza Camili Queiroz da Silva Gonçalves, do Tribunal de Justiça da Bahia.

Em maio, o mesmo motivo. Na ocasião, o ônibus no qual o atleta viajava havia acabado de chegar ao Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo, quando ele disputaria uma partida da Série B do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, Jô está no Itabirito e vai disputar o Campeonato Mineiro de 2025. O atacante passou por grandes clubes, como o Atlético, onde foi campeão da Copa Libertadores, e o Corinthians, onde conquistou o Campeonato Brasileiro. Ele também fez parte da Seleção Brasileira entre 2007 e 2014, com 20 jogos e cinco gols marcados. Inclusive, esteve no elenco que disputou a Copa do Mundo de 2014.

