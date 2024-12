Di María marca duas vezes, Benfica vence Nacional e reassume vice-liderança do Português

O Benfica voltou a vencer no Campeonato Português. Na tarde desta quinta-feira (19), os Encarnados bateram o Nacional, da Ilha da Madeira, por 2 a 0, em partida válida pela 8ª rodada do torneio. Di María foi quem anotou os dois gols do confronto, na segunda etapa.

Com o resultado, as Águias subiram na tabela e voltaram para a segunda colocação, com 35 pontos, a um do líder Sporting. O Nacional segue na 15ª colocação, com 12 pontos, próximo da zona de rebaixamento. A partida fez com que todas as equipes da liga ficassem com o mesmo números de jogos disputados.

Lucas França salva na primeira etapa

A partida começou com pressão do Benfica, como esperado. Se os visitantes não abriram o placar na primeira etapa, foi graças ao goleiro brasileiro Lucas França, que fez quatro grandes defesas. Na primeira, voou para defender a cabeça de Pavlidis. Depois, a queima-roupa, salvou o arremate de Akturkoglu, com a perna esquerda. Na mais impressionante, tirou a cabeçada de Otamendi em cima da linha, em um lance que até o VAR chegou. Nos acréscimos, o turco finalizou mais uma vez e Lucas defendeu com a ponta dos dedos.

Di María brilha e dá vitória ao Benfica

A pressão continuou na segunda etapa. Kokçu arriscou de longe e acertou o travessão. Depois, o zagueiro Ulisses cortou cruzamento com o braço. Pênalti, que Di María cobrou, deslocando o goleiro, para o abrir o placar. Na sequência, a zaga afastou mal o cruzamento, Amdouni fez o pivô em meio aos marcadores para o argentino finalizar, a bola desviou na defesa, e enganar Lucas França, para colocar números finais no placar.

