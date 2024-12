Dupla Gre-Nal recebe proposta de novo patrocinador master

Desde 2001, a dupla Gre-Nal, representada por Grêmio e Internacional, é patrocinada pelo banco Banrisul. Porém, com a validade do contrato chegando ao fim, o banco deve sair da parte nobre da camisa e estampar outro lugar do uniforme.

Portanto, os clubes do Rio Grande do Sul estão recebendo ofertas para essa substituição. Segundo o site GZH, a empresa de apostas KTO fez uma proposta na casa dos R$ 60 milhões (cada) para se tornar a patrocinadora master das equipes. A oferta dobraria o valor do contrato com o atual patrocínio.

Contudo, a dupla Gre-Nal precisa solucionar algumas questões com outros atuais patrocinadores do clube. No caso do Tricolor, a patrocinadora Esportes da Sorte, que ocupa a parte do peito da camisa tem preferência para cobrir a proposta. Na mesma situação, só que com outra bet, a EstrelaBet, está o Internacional.

O Banrisul está prestes a mudar a localização de sua marca nos uniformes dos clubes. De acordo com o ge, a proposta é que o logo vá para as costas das camisas, com um contrato no valor de R$ 18 milhões por temporada.

