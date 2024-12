Vasco acerta a contratação do defensor Lucas Freitas, primeiro reforço de 2025

Nesta quinta-feira (19), o Vasco acertou a contratação de seu primeiro reforço para 2025: o defensor Lucas Freitas, que defendeu o Juventude na atual temporada. O Cruz-Maltino assinará contrato por três anos, reforçando o setor mais criticado do time carioca.

Aliás, a chegada de Lucas ao Vasco não envolverá dinheiro. No entanto, o clube ficará com 50% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o Palmeiras manterá o restante da porcentagem em uma eventual negociação. Em 2025, o Vasco disputará Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Sul Americana e o Brasileirão.

Defendendo o Juventude, Lucas Freitas disputou 23 partidas em 2024, sendo 18 como titular, 15 delas na Série A. Canhoto de origem, o atleta foi revelado nas categorias de base do Flamengo, passou pelo time B do Valladolid, da Espanha, e chegou ao Palmeiras, onde conquistou a Copinha de 2022.

Além de Lucas, o Vasco segue em busca de outro jogador para reforçar o sistema defensivo. As outras prioridades são o meio de campo e um ponta-esquerda, já que Emerson Rodríguez e Jean Menezes não corresponderam às expectativas.

