Seleção Brasileira termina o ano no Top 5 do ranking da Fifa; Argentina lidera

Nesta quinta-feira (19), a Fifa atualizou as pontuações das seleções masculinas e divulgou o último ranking de 2024. Assim, o Brasil segue na quinta colocação da lista. Além disso, não houve mudanças no Top 5, com Argentina líder, seguida por França, Espanha e Inglaterra.

O Top 10 também seguiu sem alterações, já que após o Brasil seguem Portugal, Holanda, Bélgica, Itália e Alemanda. Segundo a entidade, a Seleção que mais subiu na classificação no período foi o Vietnã, que saiu da 116ª e foi para a 114ª.

Uma publicação compartilhada por FIFA World Cup (@fifaworldcup)

O ranking consegue ilustrar a diferença de temporada para a Seleção Brasileira e Argentina. A Alviceleste conquistou a Copa América ao vencer a Colômbia por 1 a 0 na grande final, que aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos. Além disso, está na primeira colocação das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Por outro lado, a Canarinho não brilha tem tempo. Afinal, caiu nas quartas de final para o Uruguai na Copa América e, nas Eliminatórias, ocupa apenas a quinta colocação da tabela. Na última Data fifa, em novembro, empatou com a Venezuela fora e Uruguai em casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.