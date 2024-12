Próximo do acerto com Paulinho, Palmeiras mira Matheus Pereira, do Cruzeiro

O esforço do Palmeiras pelo atacante Paulinho está próximo do desfecho feliz. Assim, o clube passa a mirar outro alvo do futebol mineiro para reforçar o elenco: Matheus Pereira, do Cruzeiro.

O meia, aliás, é um desejo antigo da diretoria do Verdão, que se movimentou nos bastidores antes da ida para a Raposa. Seu contrato com o clube celeste, aliás, tem validade até junho de 2026, o que torna as tratativas um pouco mais difíceis.

Apesar disso, são boas as chances de o Cruzeiro adotar estratégia semelhante a do rival Atlético. Além de pedir um valor relevante pelo camisa 10 celeste, portanto, pode haver a possibilidade do envolvimento de jogadores do Alviverde na transação.

O Palmeiras prepara uma proposta oficial sem deixar de contar com um trunfo: a chance de Matheus Pereira ser atraído pela chance de disputar a Libertadores e o Super Mundial de Clubes em 2025.

Aos 28 anos, o jogador acumula passagens por Sporting, Nuremberg, West Bromwich e Al Wahda, dos Emirados Árabes. Ele chegou ao clube mineiro em 2023 por empréstimo junto ao Al Hilal, da Arábia Saudita. Em junho deste ano, contudo, foi adquirido em definitivo por R$ 30 milhões. Em 74 jogos, fez 12 gols e 16 assistências. Sua valorização aumentou em razão das convocações para a Seleção Brasileira.

Disposto a montar um time em condições de se manter no pelotão de frente do futebol brasileiro e sul-americano, o Palmeiras acertou, até o momento, a contratação do atacante uruguaio Facundo Torres junto ao Orlando City, dos Estados Unidos.

