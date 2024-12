Seleção Brasileira feminina conhece sua chave na Copa América de 2025

Em sorteio realizado pela Conmebol nesta quinta-feira (19), a Seleção Brasileira feminina conheceu sua chave na Copa América de 2025. Cabeça do grupo B, o Brasil terá a companhia de Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia. O torneio, com sede no Equador, ocorrerá de 12 de julho a 2 de agosto. O Grupo A, por sua vez, contará com Equador, Argentina, Chile, Uruguai e Peru.

Na primeira fase, todas as seleções da mesma chave medem forças entre si e somente os dois melhores colocados se classificam para as semifinais. Assim, o vencedor de cada grupo enfrenta o vice-líder da outra chave.

Com a criação das Eliminatórias da América do Sul, a Copa América deixa de assegurar vaga para a Copa do Mundo feminina. Contudo, a competição dará às seleções finalistas a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

Terceiro, quarto e quinto colocados, por outro lado, disputarão os Jogos Pan-Americanos de Lima-2027. Desse modo, as duas terceiras seleções colocadas de cada grupo se enfrentarão pela quinta e última vaga.

Das nove edições disputadas até o momento, o Brasil é o maior vencedor com oito troféus: 1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014, 2018 e 2022. A Argentina venceu em 2006, derrotando as brasileiras na decisão. A Seleção Canarinho, portanto, chegou a todas as finais do torneio.

