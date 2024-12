Betis fará reforma e irá modernizar seu estádio após temporada 2024/25

O Betis pretende modernizar seu estádio Benito Villamarín, único que mantém as mudanças feitas na Espanha para a Copa do Mundo de 1982. Assim, após a temporada 2024/25, o clube irá demolir totalmente a atual estrutura para transformá-la em um arena luxuosa, com mais espaço coberto e novas fontes de receita.

Dessa forma, o intuito é que a arena tenha mais áreas de lazer e possa gerar lucro para os cofres, que vão além das partidas ao longo da temporada. O espaço, então, será aberto para eventos grandes, como shows, com duas ou três edições por ano.

O Benito Villamarín fica localizado em Sevilha, cidade sede do Betis, e é um dos estádios mais antigos entre os clubes espanhóis, construído em 1929. Cabe destacar que a estrutura não tem cobertura e as arquibancadas são bem próximas do campo.



Mesmo com a modernização, o estádio manterá a capacidade total de 60 mil torcedores. No entanto, terá a expansão dos espaços luxuosos, com 3.600 lugares VIPs. Assentos esses que devem gerar 20 ou 25% da receita dos negócios, segundo o Betis.

Outro ponto em que o clube trabalha é com a criação de um novo teto, porém sem opção retrátil e sem cobertura para o campo. Além disso, o estádio terá um prédio anexo, que fará parte do complexo e está previsto para receber atividades de um hotel, uma clínica e um centro de bem-estar.

Por fim, as obras devem durar dois anos e meio e tudo ficará pronto para a temporada 2027/28. O Villamarín seguirá as legislações de segurança da Espanha, com menor risco para os torcedores em caso de acidentes e mais áreas de evacuação.

