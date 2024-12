Palmeiras negocia a contratação de Andreas Pereira, do Fulham

O Palmeiras demonstrou interesse e tenta a contratação do meia Andreas Pereira, do Fulham. O jogador de 28 anos está no clube inglês desde 2022, mas pode mudar de ares no ano que vem. Os valores e condições não foram informados. A informação foi dada primeiramente pelo site ”Nosso Palestra” e confirmada pelo J10.

Os representantes de Andreas estão alinhando com o Verdão um acordo e já tem conversas avançadas para ele se tornar jogador do clube. Contudo, a dificuldade do Palmeiras deve ser a negociação com o Fulham. Isso porque o clube inglês só estaria disposto a negociar o atleta por uma alta quantia.

Recentemente, o clube inglês recusou uma proposta do futebol francês na casa de 20 milhões de euros (cerca de R$ 126 milhões de reais na cotação atual). Na última janela de transferência, o meia recebeu ofertas do Atlético de Madrid, da Espanha, e por times da Itália, mas o negócio acabou não saindo.

Nesta temporada, Andreas tem 15 jogos e marcou dois gols com a camisa do Fulham. Ele vem sendo um dos destaques do clube inglês e titular absoluto da equipe. Seu desempenho, aliás, fez com que o meia virasse presença constante nas convocações recentes da Seleção Brasileira.

O Palmeiras, por sua vez, mantém sua postura agressiva no mercado de transferência. A diretoria vê Andreas Pereira como uma ”cereja do bolo” na construção do elenco que vai disputar o Super Mundial de Clubes. Além do meia, o Verdão está próximo de acertar a contratação de Paulinho, do Atlético-MG e já tem tudo certo com o uruguaio Facundo Torres, que estava no Orlando City.

