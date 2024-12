O ano do São Paulo foi marcada por diversas turbulências. A equipe começou a temporada com Dorival, que acabou saindo com sete dias de 2024. Thiago Carpini chegou, venceu a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, derrubou o tabu contra o Corinthians, mas oscilou e acabou demitido. Assim foi a vez de Zubeldía, que entregou um começo de trabalho promissor, mas caiu com o passar do tempo. A expectativa do Tricolor estava nas Copas, mas caiu nas quartas de final em ambas. Para o Atlético-MG na Copa do Brasil e para o Botafogo na Libertadores. Por fim, a equipe conseguiu terminar em sexto no Brasileiro, conseguindo uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Veja como foi o ano de 2024 do São Paulo

JANEIRO

O ano do São Paulo começou logo com um desfalque de peso. Logo nos primeiros dias do mês, o técnico Dorival Júnior aceitou à proposta da CBF e se tornou o novo treinador da Seleção Brasileira. O comandante, que entrou para a história do clube ao conquistar a primeira Copa do Brasil do Soberano, deixava o clube logo no início da temporada. A diretoria, assim, precisou correr para ter um novo treinador para realizar a pré-temporada. A diretoria do São Paulo agiu rápido e trouxe Thiago Carpini para substituir Dorival Júnior. O treinador chegou ao Morumbis após boas passagens por Água Santa e Juventude, tendo sua primeira chance em um grande clube do Brasil.

Junto com o treinador, o São Paulo anunciou a chegada de quatro atletas para reforçar o elenco. Os volantes Luiz Gustavo e Bobadilla, além dos atacantes Erick e Ferreira. Eles foram os primeiros a chegarem ao Morumbis para reforçar a equipe em 2025.

Na primeira partida do ano, o São Paulo, com um time-base já montado de 2023, estreou contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista. O Tricolor venceu por 3 a 1, com gols de Lucas, Luciano e Diego Costa. O embate também marcou o primeiro jogo de Thiago Carpini no comando técnico do clube.

Ainda em janeiro, o São Paulo conseguiu encerrar um jejum que gerava muito incômodo no torcedor. O Tricolor foi até a Neo Química Arena e venceu o Corinthians por 2 a 1. Foi a primeira vez que o Soberano venceu o rival no estádio, que foi inaugurado em 2014. O resultado deu muita moral para a equipe embalar no ano

FEVEREIRO

Já na primeira partida de fevereiro, veio o título da equipe no ano. O São Paulo encarou o Palmeiras, em Belo Horizonte, pela decisão da Supercopa do Brasil. Após um empate sem gols no tempo regulamentar, a partida foi para os pênaltis. Assim, brilhou a estrela do goleiro Rafael, que pegou duas penalidades e garantiu a taça para o Morumbis.

Após o título, o desempenho do São Paulo caiu. Apesar de ter uma vitória em cima do Água Santa por 3 a 0, o Tricolor engatou dois empates contra RB Bragantino e Guarani, além de duas derrotas contra Ponte Preta e o rival Santos. Carpini começa a ser questionado.

No último jogo do mês, o São Paulo enfrentou a Inter de Limeira em Brasília, já que o time do interior vendeu seu mando de campo. A partida marcou também o primeiro embate de James Rodríguez no ano. O colombiano foi as redes e marcou no triunfo por 3 a 0 do Tricolor.

MARÇO

São Paulo anuncia a contratação de André Silva. O jogador chega para ser o reserva imediato de Calleri, que andava sobrecarregado na equipe. Outro que chegou foi Sabino, com contrato de produtividade.

Na última partida da primeira fase do Campeonato Paulista, o São Paulo venceu o Ituano por 3 a 2, fora de casa, com um gol salvador de Lucas Moura no último minuto da partida. Um resultado diferente da vitória significaria a eliminação do Tricolor ainda na fase de grupos. Atuação da equipe foi muito criticada pela torcida.

Após uma classificação sofrida, o São Paulo encarou o Novorizontino nas quartas de final do Paulistão. Após um empate em 1 a 1 no Morumbis, a decisão foi para os pênaltis e a equipe do interior levou a melhor na marca da cal. O Tricolor, pelo segundo ano seguido, caía de forma precoce no estadual. A pressão em Carpini cresce.

A eliminação precoce do São Paulo no Paulistão fez com que a equipe ficasse duas semanas sem jogos oficiais. O tempo sem partidas fez com que gerasse uma expectativa de melhora da equipe, já que Carpini teria muito tempo para preparar a equipe para o restante da temporada.

ABRIL

No dia 4 de abril, o São Paulo estreia pela Libertadores. Contudo, contra o Talleres, na Argentina, o Tricolor joga mal e perde por 2 a 1 em Córdoba. A partida ficou marcada pelas lesões de Lucas, Rafinha e Wellington Rato ainda no primeiro tempo. A última lesão levou Carpini a decidir jogar com 10 atletas para fazer a troca no intervalo, e foi nesse momento que o Talleres abriu o placar.

Seis dias depois, o São Paulo encara o Cobresal, do Chile, vence por 2 a 0 no Morumbis, com gols de André Silva e Calleri e consegue sua primeira vitória na Libertadores.

Em abril, o São Paulo também estreou pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, novamente com uma partida muito abaixo, a equipe perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, em pleno Morumbis e começou a competição mal.

Na segunda rodada do Brasileirão, o São Paulo perde para o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã e tem começo ruim no torneio. A derrota acaba culminando na demissão de Thiago Carpini, que não resiste a pressão por conta dos maus resultados e perdeu o prestígio com a torcida e com a diretoria.

A diretoria do São Paulo anuncia Luis Zubeldía como novo treinador. O argentino chegava após fazer uma boma temporada com a LDU, do Equador, que conquistou a Copa Sul-Americana em 2023, eliminando o próprio Tricolor Paulista no decorrer da competição.

Na primeira partida oficial de Zubeldía, o São Paulo venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, no Equador e consegue sua segunda vitória na Libertadores. Foi a primeira vitória do Tricolor em solo equatoriano na competição. O técnico argentino já chega mostrando grandes credenciais.

MAIO

O São Paulo estreia na Copa do Brasil defendendo o título. Entrando direto na terceira fase, o Tricolor enfrentou o Águia de Marabá e, com duas vitórias (3 a 1 e 2 a 0), o Soberano avança para as oitavas de final.

Já na Libertadores, o São Paulo venceu Talleres e Cobresal, além de empatar com o Barcelona de Guayaquil, no Morumbis e termina em primeiro de seu grupo. Assim, a equipe chega com a vantagem de decidir em casa no mata-mata da competição continental.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor também vai bem no mês. Apesar de ser apenas dois jogos, o São Paulo venceu os dois compromissos contra Vitória (3 a 1) e Fluminense (2 a 1), subindo na tabela.

JUNHO

Com a pausa na Libertadores e da Copa do Brasil por conta da Copa América, o São Paulo teve apenas o Brasileirão para disputar e conheceu sua primeira oscilação com Zubeldía. Após vencer o Cruzeiro, o Tricolor ficou quatro jogos sem vitória, em empates com Internacional e Corinthians, além de derrotas para Cuiabá e Vasco.

Tricolor encerra o mês com duas vitórias em cima de Criciúma e Bahia, ambas no Morumbis, sobe na tabela e mostra que vai brigar na parte de cima da classificação.

JULHO

No começo do mês de julho, São Paulo engata três vitórias em quatro partidas e segue vivendo bom momento no Campeonato Brasileiro. Tricolor começa a olhar mais de perto para os líderes da competição.

Contudo, no dia 17 de julho, em partida contra o Grêmio, o São Paulo acaba perdendo Alisson com uma fratura no tornozelo direito. O volante iria perder boa parte da temporada. O desfalque é sentido, já que o jogador vinha sendo um dos grandes nomes da equipe naquele momento.

Para suprir a ausência de Alisson, o São Paulo acertou a contratação de Marcos Antônio. O volante chegou de empréstimo da Lazio até o meio do ano que vem. Liziero, que estava emprestado ao futebol europeu, também retorna e vira opção.

Entretanto, o São Paulo cai de rendimento sem Alisson e emenda dois empates (contra Juventude e Botafogo), além de outra derrota para o Fortaleza, desta vez no Castelão.

No último dia do mês, o São Paulo encarou o Goiás, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor se impôs no Morumbis e venceu por 2 a 0, com gols de Luciano e Calleri, abrindo boa vantagem no confronto.

Ainda no dia 30 de julho, o São Paulo também acertou a rescisão de contrato do meia James Rodríguez. Contratado com status de estrela, o colombiano não conseguiu entregar um bom futebol no Morumbis e ficou livre no mercado. No futuro, viria a acertar com o Rayo Vallecano, da Espanha.

AGOSTO

São Paulo empata sem gols com o Goiás, fora de casa e avança na Copa do Brasil. Tricolor, que vinha defendendo seu título, agora já está nas quartas de final. O adversário: o Atlético-MG

Também em agosto voltou a Libertadores. O São Paulo encarou o Nacional-URU nas oitavas de final. Após um empate sem gols em Montevidéu, o Tricolor tem grande desempenho, vence por 2 a 0 e avança na competição continental.

Contudo, no jogo contra o Nacional-URU, aconteceu o episódio mais triste da temporada tricolor. Isso porque o zagueiro Izquierdo, do clube uruguaio, sofreu uma parada cardíaca durante a partida no Morumbis. O defensor chegou a ser levado para o hospital e passou alguns dias internado, mas não resistiu e acabou morrendo. Alguns jogadores do São Paulo como Rafinha e Wellington Rato foram a Montevidéu para o velório do atleta.

Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo voltou a apresentar problemas que era do ano passado. Afinal, nos quatro jogos da competição no mês, o Tricolor venceu três ( Flamengo, Atlético-GO e Vitória), sendo todas no Morumbis, além de uma derrota, para o Palmeiras, fora de casa

Na última partida de agosto, o São Paulo encarou o Atlético-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Ainda muito abalado pela morte de Izquierdo, a equipe jogou mal e perdeu para o Galo por 1 a 0, precisando reverter o placar em Belo Horizonte.

SETEMBRO

Na primeira partida de setembro, o São Paulo perdeu para o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã. A partida ficou marcada pela reclamação dos paulistas no primeiro gol dos cariocas. O Soberano alega que Thiago Silva pegou a bola com a mão no início da jogada e tentou a anulação do embate, que não foi atendido pela CBF.

São Paulo se reforça na janela do meio do ano e anuncia as contratações do zagueiro Ruan Tressoldi, do volante Santiago Longo e do lateral-esquerdo Jamal Lewis. O jogador da Irlanda do Norte, aliás, foi uma verdadeira surpresa para a torcida, por se tratar de um atleta bastante ”alternativo”.

São Paulo fica no empate sem gols com o Atlético-MG, na Arena MRV e acaba eliminado da Copa do Brasil. Tricolor pressionou, mas não teve uma boa atuação e acabou dando fim ao sonho do bicampeonato.

O Tricolor começa sua disputa com o Botafogo, nas quartas de final da Copa Libertadores. No jogo de ida, as equipes ficaram no 0 a 0, no Nilton Santos. O Glorioso fez uma forte pressão, mas o Tricolor conseguiu resistir e até teve oportunidades de voltar do Rio de Janeiro com a vitória. Mas a decisão ficou para o Morumbis.

No Morumbis, São Paulo tem boa atuação, principalmente no segundo tempo, mas ficou no empate em 1 a 1 com o Botafogo. Nos pênaltis, Calleri e Rodrigo Nestor desperdiçaram suas cobranças e o Tricolor Paulista deu adeus à Libertadores.

Para apagar eliminação da Libertadores, São Paulo teve um clássico contra o Corinthians, em Brasília. Apesar de não jogar bem e ver o rival ter dois jogadores expulsos, Tricolor vence por 3 a 1 e se reabilita da queda no torneio continental.

OUTUBRO

No começo do mês, o São Paulo criou um fundo de investimentos em direitos creditórios (FIDC) para reestruturar parte de sua dívida, especialmente com os bancos. O objetivo é diminuir os débitos do clube e ter uma vida financeira mais saudável nos próximos anos.

Dentro de campo, o São Paulo começa a oscilar. Brigando por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, o Tricolor teve três jogos pelo Brasileirão no mês. A equipe perdeu para o Cuiabá (2 a 0), venceu o Vasco (3 a 0) e empatou com o Criciúma (1 a 1).

NOVEMBRO

Buscando uma arrancada na reta final do Campeonato Brasileiro, o São Paulo conseguiu duas vitórias na competição. O Tricolor venceu o Bahia fora de casa (3 a 0) e o Athletico Paranaense (2 a 1).

Com poucas pretensões na temporada, o São Paulo iniciou já seu planejamento para o ano que vem. Além de antecipar os exames médicos, como fez no ano passado, o Tricolor definiu que faria sua pré-temporada de 2025 nos Estados Unidos. O Soberano vai disputar o FC Series, em Orlando.

Tricolor começa a cair de rendimento e no final do mês, arranca dois empates no Brasileirão. Ficou na igualdade contra o RB Bragantino (1 a 1), fora de casa e contra o Atlético-MG (2 a 2), no Morumbis

DEZEMBRO

São Paulo perde para o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre. Contudo, mesmo com a derrota, o Tricolor consegue a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, principal objetivo da equipe na competição. A vaga veio após o Botafogo conquistar a competição continental.

Sem mais pretensões no campeoanto, São Paulo faz seu último jogo no Morumbis, diante de sua torcida. Contudo, com mais uma atuação abaixo, Tricolor perde para o Juventude por 2 a 1.

No último jogo do ano, Zubeldía decide colocar garotos e jogadores pouco utilizados durante toda a temporada contra o Botafogo, campeão do Brasileiro. O Tricolor até consegue competir, mas perde para o Glorioso por 2 a 1, no Nilton Santos e encerra a temporada com três derrotas consecutivas e cinco jogos sem vencer.

São Paulo começa a planejar 2025 e estuda chegadas e saídas. Nomes como de Orejuela, Jhegson Mendéz e Jamal Lewis, renovou com Rafinha e Luiz Gustavo e tenta reforçar o elenco com nomes importantes. Lateral-esquerdo Wendell e meia Oscar estão nas pautas da diretoria.

