STJD suspende Carlinhos, do Flamengo, por quebrar cabine do VAR

Nem começou a temporada 2025, mas o Flamengo já tem um desfalque dentro de campo. O atacante Carlinhos foi suspenso por 30 dias pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e fica fora das partidas iniciais do Carioca. Ele também recebeu uma multa de R$ 5 mil por ter quebrado a estrutura da cabine do VAR em partida do Brasileirão. O caso aconteceu após expulsão na derrota para o Grêmio por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro.

O Pleno do tribunal, em uma votação apertada de quatro a três, decidiu pela punição. Carlinhos foi denunciado com base nos artigos 254-A e 219 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que tratam de condutas inadequadas em campo. O Flamengo, no entanto, tentará a conversão da pena aplicada.

O procurador-geral, Paulo Emílio Dantas, sustentou que a cabine do VAR é uma parte essencial da infraestrutura do estádio e que, segundo o artigo 219, a sanção mínima para esse tipo de infração é de 30 dias de suspensão. Em contrapartida, o advogado do Flamengo, Michel Assef Filho, argumentou que a atitude de Carlinhos foi um ato de imprudência, sem a intenção de causar danos à cabine.

Com essa decisão, o Flamengo terá que se adaptar à ausência de Carlinhos em seus primeiros jogos de 2025. Carlinhos, aliás, chegou ao clube nesta temporada após se destacar pelo Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu.

