Vitor Pereira explica acerto com Wolverhampton: ‘Não dava para pensar duas vezes’

O técnico Vitor Pereira acertou com o Wolverhampton, da Inglaterra, para substituir Gary O’Neil, demitido nos últimos dias após uma sequência negativa na Premier League. O novo comandante chegou ao seu grande sonho, à Premier League, porém deixou claro que teve sondagens de outros clubes.

“Tive várias sondagens de clubes ingleses, mas os Wolves deram o passo decisivo para finalizar o processo. Eu tinha um projeto na Arábia Saudita (Al Shabab), mas com esta oportunidade não dava para pensar duas vezes”, disse.

“A Premier League é o melhor campeonato do mundo. Era algo que eu desejava há muito tempo, porque significa estar no lugar certo, com jogadores de topo, treinadores e uma liga de alto nível”, completou.

Apesar dos questionamentos acerca de seu trabalho em outros países, como Arábia Saudita, Grécia, Turquia, Alemanha, China e Brasil, Vitor disse que já esteve próximo do futebol inglês. Isso aconteceu após deixar o Porto, mas teve uma proposta irrecusável do mundo árabe.

“O meu primeiro passo no estrangeiro foi para a Arábia Saudita. Quando saí do FC Porto, o meu objetivo era vir para Inglaterra, tive um encontro com um clube inglês para vir. Mas depois um príncipe bateu-me à porta, foi a minha casa e convenceu-me a não aceitar o trabalho em Inglaterra e ir antes para a Arábia Saudita”, explicou.

Mais um português no Wolverhampton

O Al Shabab, da Arábia Saudita, oficializou nesta quarta-feira(18/12), a saída do treinador. Na nota, o clube saudita ainda afirma que o Wolverhampton pagou a multa rescisória para contratar o português.

Por fim, Vítor Pereira será o terceiro técnico português do Wolverhampton em sete temporadas. Antes, Nuno Espírito Santo (2017 a 2021) e Bruno Lage (2021 e 2022) também estiveram à frente do clube inglês.

