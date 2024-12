Kluivert, Salgado e Quaresma estão confirmados para Jogo das Estrelas

Grandes personagens internacionais do fubebol estão confirmados para Jogo das Estrelas, que chega a sua 20ª edição, em 2024. Kluivert, Salgado e Quaresma são os primeiros nomes de fora do Brasil que irão participar do evento beneficente, que acontece no dia 28 de dezembro.

O ex-lateral-direito espanhol Michel Salgado defendeu sua seleção por mais de 50 jogos e foi ídolo do Real Madrid, clube que atuou por 10 temporadas, fez mais de 370 partidas e ganhou, dentre tantos títulos, quatro La Ligas, duas Ligas dos Campeões e uma Copa Intercontinental.

Outro nome nesta constelação é o ex-atacante português Ricardo Quaresma. Conhecido em seu país como “Mustang Português”, ele defendeu todas as seleções de base até chegar à principal, pela qual fez 80 jogos. Por clubes, foi campeão português pelo Sporting, que o revelou, tricampeão português pelo Porto, campeão italiano e da Liga dos Campeões pela Inter de Milão, entre tantas outras conquistas.

Além deles, o ex-atacante holandês Patrick Kluivert, chegou a ser o maior artilheiro da seleção de seu país, com 40 gols. Ele disputou as Eurocopas de 1996, 2000 e 2004 e também a Copa do Mundo de 98, quando, inclusive, fez o gol de empate na semifinal contra o Brasil, que avançaria nos pênaltis. Por clubes, brilhou por Ajax e Barcelona, pelo qual foi campeão da La Liga na temporada 1998/99.

Por fim, Kevin Kurányi, alemão nascido no Brasil, de pai alemão de origem húngara e mãe panamenha. Defendeu a seleção da Alemanha por 52 vezes e participou de duas Eurocopas (2004 e 2008) e uma Copa das Confederações (2005). Nesse pacote de nomes internacionais, o congolês Bolasie também marcará presença.

Estrelas brasileiras

Júnior Coimbra, organizador do Jogo das Estrelas, aliás, já divulgou uma primeira leva de nomes só de jogadores brasileiros, do passado e do presente, e de outros que já atuaram no país, como Júnior, Júlio César, Aldair, Mozer, Ronaldo Angelim, Athirson, Petkovic, Ramires, Zé Roberto (meia), Zé Roberto (atacante), Adriano, Sávio, Djalminha, Toró, Thiago Neves, Grafite, Paulo Nunes, Gamarra, Sorín, Denílson, Marlon Freitas, Claudinho e Renato Gaúcho.

Mais uma vez, o Jogo das Estrelas, afinal, será no seu palco principal, o Maracanã, que até hoje recebeu 12 das 19 edições. A partida está marcada para o dia 28, sempre entre o Natal e o Réveillon. A famosa preliminar com o Jogo dos Artistas acontece às 16h, com os craques entrando em campo às 18h30. A atração musical deste ano, ainda não foi divulgada, dará um show às 18h.

