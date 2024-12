Campeão do mundial dispara contra Vini Jr. e compara: ‘Novo Neymar’

As premiações individuais – ou a falta delas – de Vini Jr. seguem repercutindo e dividindo opiniões mundialmente. Enquanto o camisa 7 do Real Madrid ostenta um status inquestionável para supremacia brasileira, tal convicção se dissipa entre europeus. O campeão do mundo e vencedor da Bola de Ouro de 1990, Lothar Matthaus, descreveu o atacante como ”novo Neymar” e fez críticas quanto ao comportamento do jovem.

“Para mim, Vinicius é o segundo Neymar. Um super talento, mas, tal como Neymar, atrapalha a si próprio. Vinicius provoca os espectadores, se envolve em conflitos com adversários e os provoca com gestos”, e completou:

“Tem uma grande finalização, velocidade e tudo de classe mundial. No entanto, seu comportamento está no caminho errado. No modelo de Neymar, o errado”, disse ao portal alemão Bild.

Bola de Ouro

Matthaus concordou com a vitória do volante Rodri, do Manchester City, ao prêmio do Ballon d’Or. Lothar entende que o espanhol possui mais inteligência e ‘primor’ a nível mundial que Vini.

“Por isso que, para mim, Rodri se tornou a escolha certa para a Bola de Ouro. Tem mais carisma, mais inteligência. O Vini Jr. precisa amadurecer, tem as capacidades e o clube para se tornar, um dia, um jogador de nível mundial”, opinou.

Vini Jr. melhor do mundo

A premiação da Fifa, citada por Gianni Infantino como mais democrática que o Ballon D’Or, consagrou Vinicius Júnior como melhor jogador do mundo em 2024. O prêmio levou o Brasil novamente ao topo depois de 17 anos – desde Kaká. Nesta votação, Rodri ficou em segundo lugar, enquanto Jude Bellingham fechou o top-3.

“Muita gente votou em mim, os jogadores, capitães, treinadores. Algo bom para mim, porque eu sei que estou no caminho correto. Muitas vezes disseram que eu não poderia chegar até aqui, mas sempre tive a cabeça tranquila e agora me tornei o melhor jogador do mundo”, desabafou o brasileiro.

