Para The Guardian, Rodri supera Vini como melhor do mundo

Vini Jr. foi eleito o melhor jogador do mundo pelo Fifa The Best na última terça-feira (17). No entanto, para o jornal inglês “The Guardian”, o meia do Manchester City, Rodri, superou de novo o brasileiro e ficou com o primeiro lugar em votação que elegeu os 100 melhores jogadores do ano.

O atacante do Real Madrid, por sua vez, ficou em segundo lugar – assim como na Bola de Ouro. Erling Haaland, também do clube inglês, fechou o pódio. Tanto no Fifa The Best quanto na Bola de Ouro o terceiro lugar ficou com Jude Bellingham, que atua com Vini Jr.

Outros brasileiros também aparecem na lista do periódico: Raphinha, do Barcelona, em 25°; Rodrygo, do Real Madrid, em 31°; Ederson, do Manchester City, em 50°, Gabriel Magalhães, do Arsenal, em 57°; Alisson, do Liverpool, em 79° e Savinho, do Manchester City, em 94°.

LEIA MAIS: Vitor Pereira explica acerto com Wolverhampton: ‘Não dava para pensar duas vezes’

A votação do jornal funciona da seguinte maneira: 23 ex-jogadores – como Bebeto e Casagrande, sete treinadores e 171 jornalistas, receberam uma lista com mais 450 nomes e deveriam montar o seu top-40. O primeiro colocado de cada jurado recebeu 40 pontos, o segundo, 39 e assim sucessivamente. O 40º lugar recebe apenas um ponto.

Dessa forma, Vini totalizou 7,427 pontos, contra 7,495 de Rodri. Três jurados não colocaram o atacante do Real Madrid no top-40. Por outro lado, o meia do City ficou de fora para dois.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.