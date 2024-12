Aston Villa x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste sábado (21), Aston Villa e Manchester City se enfrentam às 9h30 (de Brasília), na partida de abertura da 17ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Villa Park, em Birmingham, e coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Aston Villa

O Aston Villa está na 7ª posição, com 25 pontos, apenas dois a menos que o adversário deste sábado. Assim, os Villans querem aproveitar a vantagem de jogar em casa para vencer um concorrente direto na parte de cima da tabela e entrar na zona de classificação para as próximas competições europeias.

A boa notícia para o técnico Unai Emery é que o atacante Watkins está recuperado de um problema físico e pode voltar a estar à disposição. Porém, Jhon Durán, que assumiu a vaga, tem chances de ser mantido no time titular. Outro jogador que retorna à lista de relacionados após se recuperar de lesão é Leon Bailey. A única baixa confirmada é Jacob Ramsey, lesionado.

Como chega o Manchester City

Por outro lado, o City vive seu pior momento desde a chegada do técnico Pep Guardiola. Isto porque o atual tetracampeão da Premier League tem apenas uma vitória nos últimos 11 jogos que disputou na temporada e o treinador já começou a ser questionado no cargo.

Dessa maneira, a queda de rendimento custou posições ao City na tabela da Premier League. No momento, o clube está na 5ª posição com 27 pontos, nove a menos que o líder Liverpool, que ainda tem uma partida a menos que seus concorrentes diretos na briga pela liderança. Além disso, o City pode ser ultrapassado pelo próprio Aston Villa em caso de derrota neste sábado.

Por fim, o City segue com alguns problemas no elenco. Além de não poder contar com Rodri, que só retorna na próxima temporada, os zagueiros Akanji e Nathan Aké também estão fora por motivo de lesão. O mesmo acontece com o atacante Oscar Bobb.

Aston Villa x Manchester City

17ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 21/12/2024, às 9h30 (de Brasília).

Local: Villa Park, em Birmingham (ING).

Aston Villa: Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Digne; Kamara, Tielemans; Cash, Rogers, McGinn; Watkins (Jhon Durán). Técnico: Unai Emery.

Manchester City: Ortega; Lewis, Dias, Stones, Gvardiol; Kovacic, De Bruyne, Foden; Savinho, Haaland, Doku. Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Peter Bankes (ING).

VAR: Darren England (ING).

