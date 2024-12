Companheiro de Iza cativa web ao postar registro com filha no colo

A cantora Iza e o companheiro Yuri Lima demonstram o amor genuíno pela filha Nala com postagens nas redes sociais. Afinal, a artista até já homenageou a criança, que completou dois meses, ao criar uma música. O ex-jogador do Mirassol, recentemente, cativou seus seguidores ao publicar um registro de Nala no colo e foi responsável por uma das primeiras aparições do rosto da filha.

Assim, uma das internautas que acompanha Yuri Lima reagiu com emojis de olhar apaixonado. Outra pessoa exaltou a criança.

“Não dá, que perfeição”, elogiou.

Iza dedica música para a filha

Nala completou dois meses na última sexta-feira (13). Por isso, a mãe, a cantora Iza, decidiu fazer uma música como presente para a criança. Na ocasião, de forma inédita, ela revelou o rosto da filha.

“Que coisa linda! Lindaaaaas!”, frisou uma internauta.

“Eu chorando com a boca cheia de purê”, disparou outra pessoa em tom de descontração.

“Ah bebê mais fofa! E esse clipe ficou tão lindo, íntimo e acolhedor”, observou uma terceira pessoa.

“Que gostosinha, muito linda a Nala. Que Deus abençoe”, estimou uma quarta internauta.

Aliás, pessoas ilustres também reagiram à homenagem da cantora.

“Rainha e princesa Iza, muito amor”, declarou Sabrina Sato.

“Meu Deus”, ressaltou Ludmilla.

“Estou apaixonada! Que maravilhosa”, destacou a ex-BBB Beatriz Reis.

“Vivendo essa música no looping”, relatou Jeniffer Nascimento.

Nala é alvo de críticas

A cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima oficializaram o nascimento de Nala, com uma postagem nas redes sociais, no dia 13 de outubro. Apesar da felicidade do casal com a chegada da primeira filha, a publicação também causou um outro movimento. Portanto, o fato de a criança ter nascido com um tom de pele mais claro em comparação à mãe motivou comentários negativos de usuários da internet.

