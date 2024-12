Bruno Guimarães revela desejo de jogar no Vasco: ‘Sempre fui torcedor’

Bruno Guimarães, jogador do Newcastle e da Seleção Brasileira, revelou em entrevista à “ESPN”, que torce para o Vasco e que tem vontade de jogar no Cruz-Maltino para realizar o sonho de seu pai. Ele contou que passou parte da sua infância em São Januário, uma vez que a sua família inteira é vascaína. Apesar disso, reforçou o carinho pelo Athletico Paranaense, clube em que começou a ganhar destaque.

“Queria realizar o sonho do meu pai também de jogar no Vasco. Minha família toda é vascaína. Eu cresci em São Januário, sempre fui torcedor do Vasco, mas quem me formou foi o Athletico-PR, então tenho uma gratidão eterna pelo clube”, disse.

O meio campo nasceu no Rio de Janeiro e foi revelado pelo Osasco Audax. No entanto, foi no Furacão onde Bruno Guimarães começou a chamar atenção no futebol. Pela equipe, ele conquistou a Sul-Americana em 2018 e a Copa do Brasil em 2019. Assim, o jogador também deixou claro que o Athletico Paranaense é uma opção.

“Tenho uma gratidão enorme ao Athletico, que é um time que eu torço hoje em dia também. Penso um dia voltar, quero terminar minha carreira no Brasil com certeza, mas não planejei data, ano. Tenho, sei lá, 10, 12 anos pela frente. Quem me formou foi o Athletico-PR, então tenho uma gratidão eterna pelo clube. Saí de lá como ídolo, então é algo que eu penso muito no futuro”, afirmou.

O meia defende o Newcastle desde 2022. Ele chegou ao clube inglês por 52 milhões de euros, ou seja, algo em torno de R$ 312 milhões na cotação da época. Por lá, atuou em 127 partidas, marcou 18 gols e contribuiu com 20 assistências até o momento.

