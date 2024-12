Barcelona terá que jogar em outro estádio para o mata-mata da Champions

O Barcelona não poderá jogar o mata-mata da Champions no Estádio Olímpico de Montjuic, onde manda suas partidas desde o início das obras do Camp Nou. De acordo com informações do jornal espanhol ‘Marca’, o clube deverá usar o Mestalla, em Valência, como alternativa.

A mudança foi motivada por dois fatores. Primeiro, o estádio de Montjuic, que pertence à prefeitura de Barcelona, estará indisponível após janeiro. Além disso, as obras do Camp Nou estão atrasadas. O plano inicial era usar Montjuic na fase de grupos e, no mata-mata, jogar no Camp Nou já renovado. No entanto, o atraso nas reformas obrigou o clube a buscar outra alternativa.

A Uefa exige que todos os jogos da fase eliminatória aconteçam no mesmo estádio. Isso significa que o Barcelona não poderá jogar, por exemplo, no Mestalla nas oitavas de final e, posteriormente, no Camp Nou, mesmo que ele esteja pronto até abril.

Caso o Barça consiga a classificação direta para as oitavas de final – algo provável, já que está em segundo lugar no grupo, atrás do Liverpool – o clube terá até 21 de fevereiro para definir o estádio. Mas, se for preciso disputar o playoff, a decisão sobre o local terá que ser comunicada antes.

Opções para o Barcelona

Dessa maneira, o Mestalla aparece como a principal escolha porque atende aos critérios da Uefa e fica relativamente perto de Barcelona. Outras opções, como o estádio do Girona, foram descartadas por serem pequenas demais. O Metropolitano, em Madrid, também teve seu nome considerado, mas, segundo a imprensa espanhola, não deve acontecer.

A utilização do Cornellà, estádio do Espanyol, também esteve em pauta. Apesar de ter capacidade para 40 mil pessoas e estar autorizado pela Uefa, jogar na casa de um rival poderia ser mal visto pelos torcedores.

Além disso, segundo o portal ‘Culemania’, o Novo Camp Nou não deve receber licença para uso até o fim da temporada, frustrando a previsão inicial de inauguração em 29 de novembro, quando o clube completou 125 anos.

