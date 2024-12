Milan vence o Verona na abertura da 17ª rodada do Italiano

A 17ª rodada do Campeonato Italiano teve início nesta sexta-feira (20). No estádio Marc’Antonio Bentegodi, o Milan venceu o Verona por 1 a 0, gol solitário de Reijnders.

O resultado coloca o Rossonero na sétima colocação, com 26 pontos, a 11 da líder Atalanta. Já o Verona segue em situação complicada, com apenas 15, na 17ª posição, uma acima da zona do rebaixamento.

O Milan volta a campo pelo Calcio no domingo (29), logo após o Natal. A equipe rossonera recebe a Roma no San Siro, às 16h45 (de Brasília). No dia seguinte (30), o Verona visita o Bologna no mesmo horário.

As duas equipes fizeram um jogo morno no primeiro tempo, com poucas chances de gol. De fato, apenas uma de cada lado. O destaque negativo foi a lesão de Rafael Leão, que foi substituído por Theo Hernández. Assim, o técnico Paulo Fonseca adiantou Jiménez para fazer a ponta, e o menino foi bem.

Na volta do intervalo, o Milan conseguiu o seu gol logo aos dez minutos. Fofana deu um belo passe para Reijnders, que finalizou bonito para abrir o placar. As duas equipes ainda tentaram marcar, mas os goleiros fizeram boas defesas.

