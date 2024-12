Crystal Palace x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste sábado (21), Crystal Palace e Arsenal se enfrentam às 14h30 (de Brasília), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Selhurst Park, em Londres, e marca um reencontro dos times três dias após se enfrentarem pela Copa da Liga Inglesa, com hat-trick de Gabriel Jesus.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da Disney+ (streaming).

Como chega o Crystal Palace

O time londrino não faz uma grande temporada e luta para fugir da zona de rebaixamento da Premier League. Além disso, o Crystal Palace vem de uma eliminação para o próprio Arsenal na Copa da Liga Inglesa, e terá que se reinventar para arrancar pontos de um dos candidatos ao título do Campeonato Inglês. No momento, a equipe está na 16ª posição, com 16 pontos, quatro a mais que o Ipswich Town, que abre a degola.

A situação fica ainda mais complicada devido ao número de desfalques do Crystal Palace para este sábado. A baixa de última hora fica por conta de Daniel Muñoz, suspenso. Além disso, Matheus França, Adam Wharton, Chadi Dnanou e Rob Hilding, lesionados, também estão fora do jogo.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, o Arsenal é o terceiro colocado da Premier League e vive um bom momento na temporada e está invicto há nove partidas, apesar dos dois empates consecutivos na Premier League. No momento, a equipe tem 30 pontos, com seis a menos que o líder Liverpool, e quatro atrás do vice-líder Chelsea.

Além disso, o técnico Mikel Arteta conta com a boa fase de Gabriel Jesus, que anotou um hat-trick na classificação dos Gunners na Copa da Liga Inglesa e estará à disposição neste sábado. Contudo, o Arsenal também enfrenta alguns problemas no elenco e segue com os desfalques de Ben White e Tomiyasu, lesionados.

Por fim, a boa notícia fica por conta dos retornos de Declan Rice, Calafiori e Zinchenko, recuperados de lesão.

Crystal Palace x Arsenal

17ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 21/12/2024, às 14h30 (de Brasília).

Local: Selhurst Park, em Londres (ING).

Crystal Palace: Dean Henderson; Clyne, Lacroix, Ghéhi, Chalobah, MItchell, Lerma, Eze, Hughes, Sarr, Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Arsenal: David Raya, Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Lewis-Skelly; Mikel Merino, Thomas Partey, Odegaard; Saka, Martinelli, Havertz (Gabriel Jesus). Técnico: Mikel Arteta.

Árbitro: Simon Hooper (ING).

VAR: Michael Salisbury (ING).

