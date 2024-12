Alvo do Santos, Gustavo Quinteros não comandará Vélez no último jogo da temporada

Principal alvo do Santos para comandar a equipe na próxima temporada, o treinador Gustavo Quinteros não estará na última partida do Vélez Sarsfield no ano. Neste sábado (21), o técnico irá ao casamento da filha e não viajará com a equipe para Santiago del Estero, no norte da Argentina, onde acontece a final do Trofeo de Campeones, contra o Estudiantes.

O casamento estava marcado há mais de um ano, com a expectativa de que a temporada já tivesse acabado. Além disso, a data da final, próxima ao Natal, incomodou Quinteros e outras pessoas dentro do clube. O Vélez será comandado pelo ex-jogador Leandro Desábato.

O Santos aguarda o final da temporada para saber qual será a decisão de Quinteros. O clube já possui um acordo verbal com o treinador. Entretanto, a conquista do título argentino e a disputa da Libertadores na próxima temporada aumentaram a possibilidade de uma renovação.

Em meio à indefinição, o Peixe já partiu atrás de outros nomes. O mais recente foi António Oliveira, ex-treinador do Corinthians, sondado nesta sexta-feira (20).

