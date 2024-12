Equipe feminina do Grêmio se retira do campo contra o River após caso de racismo

O confronto entre Grêmio e River Plate, pela Brasil Ladies Cup, nesta sexta-feira (20), foi interrompido devido a uma acusação de injúria racial. A jogadora Candela Díaz, da equipe argentina, teria ofendido um dos gandulas, o que levou o time gaúcho a deixar o gramado.

Aliás, durante a partida, o árbitro expulsou seis jogadoras do River Plate: a goleira Esponda, a zagueira Camila Duarte, a lateral-esquerda Cángaro, as volantes Candela Díaz e Julieta Romero, além da meia Milagros Díaz, que receberam cartão vermelho. A confusão generalizada resultou no encerramento do jogo por falta de atletas disponíveis para continuar a partida.

LEIA MAIS: Ex-diretor da CBF e no radar do Flamengo, Rodrigo Paiva foi demitido por assédio

Contudo, o placar ficou empatado por 1 a 1, com gols de Julieta Romero, para o River Plate, e Maria, para o Grêmio. Apesar disso, o Imortal se classificou para a final da Ladies Cup e enfrentará o Bahia na decisão.

Desse modo, o tumulto começou no final da primeira etapa, após o gol de empate do Grêmio. A confusão iniciou-se no gramado, quando jogadoras do River Plate avançaram sobre um gandula, momento em que, segundo relatos, ocorreu o gesto de injúria racial.

Ainda em campo, a técnica do Grêmio, Thaissan Passos, afirmou que as atletas do time argentino já haviam proferido ofensas raciais contra as jogadoras gremistas.

“Na verdade, as atletas da equipe adversária chamaram as meninas de macaca, de “negrita”. Houve o caso com o gandula, e as meninas não aceitaram, ele está aqui trabalhando. Desde o início do jogo acontece essa situação. Vim representar minhas atletas, situações como essa não podem ficar acontecendo. Até quando vamos ficar fingindo que não tem racismo, machismo”, alertou Thaissan Passos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.