Botafogo é a equipe que mais fez jogos no mundo em 2024; Confira os números

O Botafogo brilhou na temporada de 2024 ao conquistar o Campeonato Brasileiro e a inédita Libertadores, vencendo o Atlético-MG em uma final emocionante em Buenos Aires, na Argentina. Para alcançar esses feitos, os jogadores alvinegros foram os que mais atuaram no ano, disputando 75 partidas ao todo.

O ano do Botafogo começou com o Campeonato Carioca e a Libertadores acontecendo simultaneamente. Em seguida, vieram as finais da Taça Rio, o início do Brasileirão, a Copa do Brasil e, no mês de dezembro, o confronto contra o Pachuca, do México, pela Copa Intercontinental. Caso tivesse chegado à final dessa última competição, o time comandado por Artur Jorge teria alcançado a marca de 77 jogos.

Em 2025, caso o clube alvinegro conquiste os mesmos objetivos, poderá superar essa marca histórica. A equipe disputará o Campeonato Carioca, a Supercopa do Brasil em jogo único contra o Flamengo, a Libertadores, a Copa do Brasil, o Super Mundial de Clubes e o Brasileirão. Ao menos 55 a 60 partidas já estão garantidas no calendário.

Jogos em 2024 do Botafogo:

38 jogos no Brasileirão (campeão)

14 jogos na Libertadores (campeão)

4 jogos na Copa do Brasil (oitavas de final)

15 jogos no Campeonato Carioca (campeão da Taça Rio)

1 jogo na Copa Intercontinental

Total: 75 jogos, 43 vitórias, 19 empates e 13 derrotas — aproveitamento de 65,8%.

