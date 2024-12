Que drama, Guardiola! Manchester City perde outra no Inglês

O inferno astral do atual tetracampeão inglês Manchester City continua. Neste sábado, 21/12, em mais um jogo irreconhecível, foi até o Villa Park, em Birmingham, e levou um baile do Aston Villa: 2 a 1. O jogo foi pela 17ª rodada do Campeonato Inglês e os gols foram de Durán e Rogers. Foden descontou no fim. Placar magro. Afinal, se o City teve a bola (60%), o time errou demais na defesa, tanto que o goleiro Ortega (Ederson mais uma vez foi banco) fez pelo menos três grandes defesas. Além disso, o Aston Villa ainda mandou uma na trave e teve gol anulado.

Para se ter ideia da fase do City, o time, nos últimos 12 jogos (juntando Copa da Liga, Champions e Inglês) venceu apenas um, empatou dois e perdeu nove. Dessa forma, o time que já foi líder, afunda na tabela. Está em sexto lugar, com 27 pontos. Mas, ao fim da rodada, pode cair para nono. Já o Aston Villa pula para 28 pontos, passa os Citizens na tabela e está em quinto.

City não encontra o bom futebol

No primeiro tempo, o Manchester City teve 68% de posse de bola e o mesmo número de finalizações (6). Mas a verdade é que o Aston Villa foi muito mais organizado. Para se ter uma ideia, antes dos dois minutos de jogo, o Aston Villa já tinha feito três escanteios e obrigou o goleiro Ortega a realizar duas defesas importantes. Uma delas foi com 30 segundos, após um chute de Diégo Dúran, e a outra, após um escanteio, salvando uma cabeçada de Pau Torres que quase ultrapassou a linha do gol.

Assim, foi nenhuma surpresa quando, aos 16 minutos, Rogers recebeu um lançamento, fez um corte e tocou para Diégo Dúran, que finalizou para a rede e fez 1 a 0.

Aston Villa amplia

No segundo tempo, mesmo com Walker substituindo Stones na defesa, o City seguiu mal na marcação. Assim, o Aston Villa sobrou. Chegou a fazer um gol com Diégo Dúran, aos 4 minutos. No entanto, para a sorte dos visitantes, o gol foi anulado por impedimento. Aos 13, Durán deu de calcanhar para Rogers acertar a trave direita de Ortega. Contudo, aos 19, Rogers avançou, tocou para McGinn que devolveu a Rogers bem colocado na área . O chute morreu no gol e o Aston Villa ampliava o placar. Apenas nos acréscimos, o City diminuiu, com Phil Fodenem jogada de Savinho (que entrou durante o segundo tempo).

Sábado (21/12)

Aston Villa 2×1 Manchester City

West Ham x Brighton – 12h

Ipswich x Newcastle – 12h

Brentford x Nottingham Forest – 12h

Crystal Palace x Arsenal – 14h30

Domingo (22/12)

Everton x Chelsea – 11h

Manchester United x Bournemouth – 11h

Fulham x Southampton – 11h

Leicester x Wolverhampton – 11h

Tottenham x Liverpool – 13h30

