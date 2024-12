Com resultado simbólico, Paulinho se despede do futebol

O ex-meio campista Paulinho, ídolo eterno do Corinthians, despediu-se dos gramados neste sábado (21). Com jogo festivo no Canindé entre “Time do Paulinho 8” e “Seleção do Paulinho”, o placar foi simbólico: 8 a 8, número que carregou nos tempos do Alvinegro.

Paulinho, aliás, fez quatro gols. No primeiro tempo, anotou dois pelo Time (que jogou de branco). Na etapa complementar, anotou outros dois, mas pela Seleção (que jogou de amarelo). O embate foi realizado sob forte calor, com grande público no Canindé (o número exato não foi revelado) e com 40 minutos em cada etapa.

Aliás, os filhos de Paulinho também roubaram a cena, que ainda são crianças. Afinal, eles também marcaram gols. Assim como o pai, os meninos jogaram um tempo por cada equipe. Benjamin marcou um pelo Time, enquanto Zé Pedro anotou dois par a Seleção.

A partida contou ainda com a presença de ex-jogadores, mas também de atletas em atividade, como os zagueiros Thiago Silva e João Victor e o atacante Gustavo Mantuan. Outro destaque foi o gol de cabeça do ex-goleiro Júlio César, que jogou na linha pelo Time. Já o defensor do Fluminense, aliás, marcou um dos tentos pela Seleção.

Paulinho está com 36 anos e começou a carreira profissional em 2006, defendendo o Vilnius, da Lituânia. Depois, passou ainda por Lodz (POL), Osasco Audax e Bragantino até chegar ao Corinthians em 2010. Dessa forma, o agora ex-jogador fez parte e foi um dos protagonistas do Timão campeão brasileiro em 2011, da Libertadores e do Mundial em 2012. Ele ainda faturou o Paulista de 2013, antes de se transferir ao Tottenham.

Paulinho defendeu o clube inglês por duas temporadas, antes de se transferir ao Guangzhou Evergrande (CHN). Assim, representou a equipe chinesa entre 2015 e 2020, com uma rápida passagem pelo Barcelona de Messi na temporada 2017/2018.

O ex/volante e meia ainda teve uma passagem pelo Ah-Ahli, da Arábia Saudita, antes de retornar ao Corinthians. Assim, Paulinho jogou pelo Timão novamente entre 2022 e maio deste ano, quando fez seu último jogo oficial, mas sem títulos. Ao todo, foram 40 gols em 218 jogos pelo Alvinegro. No entanto, ele conviveu com lesões nos últimos anos.

Paulinho e Seleção

Já com a camisa da Seleção Brasileira, Paulinho disputou 56 jogos com 13 gols. Aliás, ele é maior volante-artilheiro da história do Brasil. Inclusive, três desses gols foram em uma vitória sobre o Uruguai por 4 a 1, fora de casa, pelas Eliminatórias da Copa, em 2017.

Aliás, Paulinho disputou a Copa do Mundo de 2014 e foi campeão da Copa das Confederações pelo Brasil no ano anterior.

