Chegada de Carille ‘acelera’ planejamento do Vasco

Mesmo à distância, o técnico Fábio Carille já debate reforços com a diretoria do Vasco. Assim, ele “acelera” o planejamento de 2025 do Cruz-Maltino. As informações foram publicadas pelo site “GE”.

Vale lembrar que a definição do treinador interfere no processo de planejamento. Carille, inclusive, foi confirmafo pelo Vasco na última quinta-feira (19). No entanto, mesmo com a então indefinição do nome, o Cruz-Maltino já tinha contratado o o zagueiro Lucas Freitas. Além disso, a equipe carioca está bem próxima de acertar com o volante Tchê Tchê. Aliás, ambos chegam sem custos ao clube, ou seja, fez contratações “pontuais”.

Carille já sugeriu nomes à diretoria vascaína. Assim, agora o Vasco analisará as contratações, levando em conta a realidade financeira do clube. O atacante Cuello, rebaixado com o Athletico, é o principal alvo do Cruz-Maltino no mercado. Pelo menos neste momento.

Curiosamente, por outro lado, Carille e Vasco ainda nem definiram a data de início dos trabalhos do técnico em São Januário. No entanto, já sabe-se que a maior parte do elenco cruz-maltino se reapresentará no dia 6 de janeiro. O clube, assim como os rivais, optou por começar o Campeonato Carioca com time alternativo. A estreia será realizada no final de semana dos dias 11 e 12 (ainda a ser desmembrada pela FERJ), contra o Nova Iguaçu. Aliás, o mando é da equipe da Baixada.

Carille e Vasco, aliás, disputarão Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana no ano que vem, além, é claro, do próprio Campeonato Carioca.

