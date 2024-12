Nottingham vence fora de casa e se mantém no G4 do Campeonato Inglês

Com mais uma atuação de encher os olhos, o Nottingham Forest voltou a vencer na Premier League. Em jogo pela 17ª rodada, neste sábado (21/12) o time foi até Brentford e derrotou os donos da casa por 2 a 0. Os gols, no Gtech Stadium, foram de Aina e Elanga, um em cada tempo. Triunfo justo para uma equipe que soube administrar o resultado e segurar a pressão na reta final. teve menor posse (36%), mas foi nem mais efetivo nas finalizações.

Assim, o Nottingham pula para 31 pontos, em terceiro lugar, mas pode perder a posição para o Arsenal. Contudo, não sairá do G4, zona da Champions. O Brentford segue no meio da tabela, em 12º lugar, com 23 pontos.

Nottingham vence e convence

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio, com os rivais finalizando o mesmo número de vezes (4) e o Brentford tendo maior posse, mas muitas trocas de passes sem a ofensividade necessária para furar o bom bloqueio dos visitantes. O Nottingham era perigoso, mas não marcou em uma cabeçada de Chris Wood aos 32 minutos, por causa de grande defesa de Flekken, que mandou para escanteio. No entanto, aos 37, o Nottingham conseguiu chegar ao gol, com Ole Aina. Após troca de passes, Aina levou a bola e finalizou.

No segundo tempo, o Brentford mostrou mais volume de ataque, mas levou o segundo gol aos seis minutos. O lateral Lewis-Potter errou ao dominar a bola na defesa e Elanga agradeceu, entrando na área e batendo no canto direito de Flekken. Belo gol!

Depois disso, aconteceu o óbvio: o Nottingham se fechou, segurando a vantagem, enquanto o Brentford tentava o gol com o apoio da torcida. Teve uma chance de ouro com Ajer, quase na pequena área, chutando após um cruzamento, mas Sels fez milagre. O Nottingham em contra-ataques teve a chance para ampliar. O placar seguiu 2 a 0 para o Nottingham até o fim do jogo.

Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (21/12)

Aston Villa 2×1 Manchester City

West Ham x Brighton

Ipswich 0x4 Newcastle

Brentford 0x2 Nottingham Forest

Crystal Palace x Arsenal – 14h30

Domingo (22/12)

Everton x Chelsea – 11h

Manchester United x Bournemouth – 11h

Fulham x Southampton – 11h

Leicester x Wolverhampton – 11h

Tottenham x Liverpool – 13h30

