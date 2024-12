Fortaleza presta homenagem a Hércules, novo reforço do Fluminense

O Fortaleza usou as redes sociais para se despedir do meia Hércules, que acertou a sua transferência para o Fluminense. O jogador irá para o Fluminense vendido por R$ 29 milhões, representando a segunda maior venda da história do futebol nordestino, só atrás da de Pedro Lima.

“Desde sua chegada à nossa casa, você sempre mostrou o seu valor. Com gols heróicos e momentos gloriosos, fez a alegria da nossa torcida e conquistou os nossos corações. Com sua humildade e determinação, você foi longe e superou momentos difíceis, voltando ainda mais forte. E hoje, com tantas conquistas, nos despedimos de um grande talento, que vai seguir voando em jornada. Ao nosso garoto Hércules, nosso muito obrigado por tudo. Receba o sincero abraço de toda a Nação Tricolor“, escreveu o Fortaleza.

Hércules tem 24 anos e despontou para o futebol no Tiradentes-CE. Aliás, ele ainda passou por Atlético-CE e Crato antes de chegar ao Fortaleza em 2021. No primeiro ano, o atacante jogou emprestado. Depois, foi comprado pelo Leão por R$ 200 mil, em dezembro daquele ano.

Ao longo de quatro temporadas pelo Fortaleza, Hércules cravou seu nome no clube. Dessa forma, ele fez 150 jogos pelo Leão, com 21 gols e cinco assistências. Aliás, o atacante conquistou duas Copas do Nordeste (2022 e 2024) e dois Cearenses (2022 e 2023).

