Everton x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Everton e Chelsea se enfrentam neste domingo (22), em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, de 2024/2025. Assim, a bola vai rolar às 11h (horário de Brasília), no Goodison Park, em Liverpool. O Everton chega para a partida em má fase, afinal, venceu apenas um dos últimos sete jogos. Dessa forma, os Toffes abriram o final de semana na 16ª colocação, com 15 pontos. Assim, a equipe está bem próxima da zona de rebaixamento. O clube, nesta semana, trocou de dono. Já o Chelsea está bem melhor. Está com 34 pontos, entrando na rodada apenas dois atrás do líder Liverpool, com 36 pontos e que enfrentará o Totenham, também neste domingo.

Onde assistir

Os acanais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 11h (de Brasília).

Como chega o Everton

Para esta partida, o técnico Sean Dyche não poderá contar com os lesionados James Garner e Tim Iroegbunam. E Dwight dificilmente estará em campo.

“Teremos um jogo difícil, estamos com defalques de Garner e Iroegbunam, que estão em fase de recuperação. Já Dwight provavelmente ficará de fora Ele tem um joelho delicado com o qual estamos tomando cuidado, então estamos esperançosos, mas teremos que esperar para ver”, disse Dyche.

Para esta partida, O treinador deve apostar em uma formação 4-4-1-1, com Harrison sendo o principal municiador do atacante Calvert-Lewin.

Como chega o Chelsea

Os Blues venceram os últimos oito jogos, somando Campeonato Inglês e Liga Conferência. Para esta partida, o Chelsea não poderá contar com o zagueiro/lateral Cucurella nem com o ponta Mudryk, suspensos. Além deles, o técnico Enzo Maresca não poderá contar com Badiashile, Fofana, James e Kellyman, afinal, todos estão lesionados.

EVERTON X CHELSEA

17ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 22/12/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Goodson Park, Liverpool (ING)

EVERTON: Pickford; Young, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Gueye, Mangala, Ndiaye, Doucouré, McNeil e Calvert-Lewin. Técnico: Sean Dyche

CHELSEA: Petrovic; Gusto, Silva, Chalobah e Cucurella; Caicedo e Gallagher; Madueke, Palmer e Mudryk; Jackson. Técnico: Enzo Maresca

Árbitro: Chris Kavanagh

VAR: Graham Scott

