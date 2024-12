Canobbio está perto de assinar com o Milan

Agustín Canobbio está a caminho do Milan, da Itália. A informação é do jornalista uruguaio Wilson Méndez, que afirmou que a negociação foi concluída neste sábado (21). O Athletico detém 80% dos direitos econômicos de Canobbio, enquanto os outros 20% pertencem ao Peñarol. De acordo com Méndez, o clube uruguaio receberá 450 mil euros (aproximadamente R$ 2,8 milhões). Ou seja, o Athletico pode lucrar mais de R$ 11 milhões na negociação.

LEIA MAIS: Monaco nega qualquer interesse de Dmitry Rybolovlev em adquirir SAF do Vasco

Contratado em março de 2022, Canobbio chegou ao Furacão como a contratação mais cara da história do clube, custando cerca de R$ 15,2 milhões. Seu contrato vai até o final de 2026.

Durante sua passagem pelo Athletico, Canobbio disputou 141 partidas, marcou 18 gols e deu 16 assistências. Revelado pelo Fénix, ele também teve destaque no Peñarol antes de se transferir para o futebol brasileiro.

Neste ano, no entanto, o atacante não conseguiu evitar o rebaixamento do Athletico e pode estar de saída do clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.