Jesus faz dois e leva o Arsenal às alturas no Inglês

Desde o início da temporada, em julho, até a quarta-feira passada, 18/12, Gabriel Jesus tinha feito um gol. No meio da semana, no triunfo do Arsenal sobre o Crystal Palace por 3 a 2, que levou os Gunners à semifinal da Copa da Liga da Inglaterra, ele fez os três gols do time. Neste sábado, 21/12, o Arsenal voltou a enfrentar o Crystal, desta vez fora de casa, no Selhurst Park, pela 17ª rodada do Campeonato Inglês. E de novo Gabriel Jesus foi o cara. Afinal, fez dois gols, participou de outros três e ajudou seu time a vencer o rival londrino mais uma vez.Vencer não, golear: 5 a 1.

Assim, com a proximidade do Natal, Jesus voltou a aparecer para levar o Arsenal às alturas. Afinal, a vitória recolocou o time ao terceiro lugar, com 33 pontos, superando o Nottigham Forest (31), mas ainda atrás de Liverpool e Chelsea. Mas o Crystal Palace é o 15º com 16 pontos, quatro à fente do primeiro dentro do Z3 (Ipswich).

Gabriel Jesus impecável

O duelo entre londrinos começou em altíssima velocidade. Afinal, antes dos 15 minutos, rolaram três gols. O primeiro veio aos cinco minutos. Após jogada pela direita, Saka cruzou. Gabriel Magalhães foi bloqueado, mas a bola chegou até a segunda trave, onde estava Gabriel Jesus, desmarcado, para fazer 1 a 0.

O Crystal passou a fazer marcação alta, buscando erros na saída do Arsenal, e quase empatou numa roubada de bola. Porém, foi num contra-ataque que o time da casa chegou ao 1 a 1, com Sarr recebendo na intermediária de ataque, saindo da marcação de Partey e deixando tudo igual aos 11 minutos.

Volta e meia, não teve muito tempo para a torcida local celebrar. Após escanteio pela esquerda, Martinelli cobrou na segunda trave. Na confusão, a sobra ficou com Partey, que ajustou para Gabriel Jesus na entrada da área. O chute foi no cantinho esquerdo do goleiro Henderson, belo gol. E tome chances. Aos 19 minutos, em erro de Saliba, Sarr recuperou a bola e deu para Mateta, livre, na cara do goleiro. Mas o goleiro Raya salvou. Na jogada seguinte, em ataque do Arsenal, Saka sentiu a coxa direita e saiu para a entrada de Trossard.

Porém, mesmo sem seu principal jogador, o Arsenal seguiu melhor e ampliou ainda no primeiro tempo. Martinelli, pela direita, foi ao fundo e cruzou. Gabriel Jesus cabeceou na trave. Na sobra, Havertz tocou para o gol vazio.

Goleada dos Gunners

No segundo tempo, o Arsenal ampliou om Gabriel Martinelli aos 15. Após jogada pela esquerda de Trossard, Gabriel Jesus recebeu livre na frente do gol e chutou. O goleiro Henderson fez ótima defesa parcial, mas a sobra ficou com Martinelli, que bateu com força para fazer o quarto gol dos Gunners. E ainda teve novo momento de destaque de Jesus. Ele iniciou a jogada que Calafiore deu a assistência para Declan Rice chutar com categoria e fechar o placar em 5 a 1. Enfim, volta aos triunfos na Premier League após dois empates na competição.

Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (21/12)

Aston Villa 2×1 Manchester City

West Ham 1×1 Brighton

Ipswich 0x4 Newcastle

Brentford 0x2 Nottingham Forest

Crystal Palace 1×5 Arsenal

Domingo (22/12)

Everton x Chelsea – 11h

Manchester United x Bournemouth – 11h

Fulham x Southampton – 11h

Leicester x Wolverhampton – 11h

Tottenham x Liverpool – 13h30

