Monza x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda sonhando com o título do Italiano, a Juventus visita o Monza neste domingo (22). A bola vai rolar às 16h45 (de Brasília), em duelo válido pela 17ª rodada. A Velha Senhora entra na rodada na sexta colocação, com 28 pontos, a nove líder Atalanta. As equipes, inclusive, ainda se enfrentarão duas vezes na competição. Portanto, a desvantagem pode cair para apenas três pontos. Já o Monza está na zona de rebaixamento, com dez somados.

Onde assistir

O canal Disney + transmitir a partida em tempo real.

Como chega o Monza

A equipe da Lombardia tem muitos desfalques, afinal, o goleiro Cragno, o volante Gagliardini e o meia Pessina estão lesionados. Além deles, o atacante Maldini, filho do grande zagueiro da Itália dos anos 90, está suspenso. Além disso, o técnico Alessandro Nesta tem quatro dúvidas, incluindo o zagueiro Caldirola, ex-Inter de Milão e Werder Bremen.

Como chega a Juventus

A Velha Senhora chega para este duelo com uma situação curiosa na tabela, afinal, ainda está invicta na competição, mesmo distante da liderança. Dessa forma, a equipe de Turim tem 10 empates e seis vitórias até aqui. Inclusive, são quatro igualdades seguidas nos últimos quatro compromissos.

Para este duelo, o técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta não poderá contar com cinco brasileiros, incluindo o volante Arthur e o zagueiro Bremer, ambos lesionados. Outro que pode ficar de fora é o volante Douglas Luiz, em recuperação de lesão. Por outro lado, o lateral-direito Danilo será titular.

MONZA X JUVENTUS

17ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: 22/12/2024, 16h45 (de Brasília)

Local: Stadio Brianteo, em Monza (ITA)

MONZA: Turati; Izzo, Mari e Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos, Mota e Caprari; Maric Técnico: Alessandro Nesta

JUVENTUS: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti e Danilo; Locatelli, Thuram, Conceição, Koopmeiners e Yildiz; Vlahovic Técnico: Thiago Motta

Árbitro: Davide Massa

