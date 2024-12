Gil Vicente x Sporting: escalações e arbitragem

O Sporting visita o Gil Vicente às 17h30 deste domingo (22), pela 15ª rodada do Campeonato Português 2024/2025, a antepenúltima do primeiro turno. A equipe de Lisboa entrou no fim de semana liderando o torneio, com 36 pontos, seguido de perto por Benfica (35) e Porto (34) – todos com o mesmo número de partidas. Já a equipe do interior está em décimo lugar, com 16 pontos.

Onde assistir

A partida não terá transmissão no Brasil.

Como chega o Gil Vicente

O Gil Vicente aposta no fator casa, afinal, prdeu apenas uma partida em seis jogos como mandante. Para esta partida, o treinador Bruno Pinheiro não poderá contar com o atacante Cauê, ex-Corinthians. Afinal, o jovem de 22 anos está suspenso após receber cartão vermelho.

Como chega o Sporting

A equipe de Lisboa começou a competição de forma avassaladora, emplacando 11 vitórias seguidas. No entanto, o técnico Rubén Amorim transferiu-se para o Manchester United, deixando os Leões oscilando no Português. Desde então, são duas derrotas e uma vitória. Assim, isso permitiu que Benfica e Porto encostassem.

O técnico João Pereira não poderá contar com o meio-campista Daniel Bragança, o volante Morita e o lateral-esquerdo Nuno Santos, afinal, todos estão lesionados

GIL VICENTE X SPORTING