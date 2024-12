Tottenham x Liverpool: Onde assistir, escalações e arbitragem

Tottenham e Liverpool fazem o principal jogo deste domingo (22/12) no Campeonato Inglês. O duelo será em Londres, no Tottenham Stadiu, às 13h30 (de Brasilia) e válido pela 17ª rodada da competição. O Liverpool lidera a Premier League com 36 pontos. Mas vê o Chelsea (34 pontos e um jogo a mais) próximo na tabela e não pode vacilar. Contudo, o Tottenham, que faz campanha irregular, tem apenas 23 pontos e precisa mostrar a sua força para sair do incômodo 11º lugar.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir de 13h30 (de Brasília).

Como chega o Tottenham

O Tottenham segue às voltas com muitos jogadores fora de combate por lesão. Afinal, são sete fora, incluindo quatro defensores e o atacante Richarlison, às voltas com problemas na coxa direita. Para completar, Bentancur, um alicerce no meio de campo, cumpre suspensão. O técnico Ange Postecoglou teve a confirmação de que Timo Werner melhorou de sua lesão muscular e pode ir para o jogo. Mas aí, o problema é outro. Postecoglou está muito insatisfeito com a performance do jogador e, no máximo, o deixará no banco. Assim, Solanke segue no ataque, sendo municiado por Kulusevski, Madison e a estrela da companhia, o sul-coreano Son.

Como chega o Liverpool

Do lado do Liverpool, o treinador Arne Slot poderá usar quase a formação máxima. Robertson está de volta após cumprir suspensão, mas deve iniciar no banco. Mas Tsimikas, recuperado de dores no pé direito, deve começar como titular na lateral-esquerda. Na frente, Slot deve seguir com o húngaro Szoboszlai como titular, deixando o uruguaio Darwin Núñez como opção no banco. Assim, parte para um atacante mais enfiado, Jota, optando pelo esquema 4-2-3-1.

TOTTENHAM X LIVERPOOL

17º Rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 21/12/2024, 13h30 (de Brasília)

Local: Tottenham Stadium, Londres (ING)

TOTTENHAM: Forster; Porro, Gray, Dragusin e Udogie; Sarr e Bissouma; Kulusevski, Maddison e Son; Solanke. Técnico: Ange Postecoglou

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Tsimikas; Mac Allister e Gravenberch; Salah, Szoboszlai e Luiz Diaz; Jota. Técnico: Arne Slot

Árbitro: Sam Barrot

Auxiliares: Lee Bets e Wade Smith

VAR: Paul Tierney

