Gramado do Pacaembu fica alagado após dilúvio, e final da ‘Taça das Favelas’ é cancelada

A decisão masculina da tradicional ‘Taça das Favelas’ precisou ser cancelada devido às condições do gramado do Pacaembu. O escoamento de água do estádio não comportou o fluxo intenso do dilúvio que atingiu a cidade de São Paulo, na tarde deste sábado (21), e deixou o campo impraticável. Sendo assim, organizadores optaram por cancelar a disputa e declarar ambos finalistas campeões do torneio.

Além da péssima condição do gramado, que sofreu com alagamento, o local apresentava alta incidência de raios. Nesse sentido, por questões de segurança, a Polícia Militar orientou o cancelamento da partida aos organizadores da ‘Taça das Favelas’.

A decisão feminina, que ocorreu mais cedo, já havia sido atrapalhada pelas condições do gramado sintético. Atletas dos times do Rio de Janeiro e de Minas Gerais tiveram problemas nas cobranças de lateral e de escanteio, além dos momentos em que a partida praticamente paralisava com a bola caída em poças enlameadas. Apesar disso, as cariocas sagraram-se campeãs desta edição do torneio.

Veja

Gramado do Pacaembu

O dilúvio que atingiu a cidade de São Paulo causou consequências notórias ao estádio. Além da lama no gramado, a pista de atletismo que fica ao redor do campo virou um córrego pela força da água. A inundação, segundo relatos, chegou quase à altura do joelho em pontos próximos das arquibancadas.

A reinauguração do Pacaembu está prevista para ocorrer no dia 25 de janeiro de 2025, na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O complexo ainda está em reforma, mas tem recebido testes para atestar a qualidade das mudanças.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.