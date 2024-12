Porto vence Moreirense e dorme na liderança do Português

O Porto cumpriu o ‘dever de fora de casa’ e vai dormir na liderança do Campeonato Português 2024/25. Neste sábado (21), o Dragão venceu o Moreirense por 3 a 0, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, pela 15ª rodada da liga portuguesa. Samu Aghehowa abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, enquanto Rodrigo Mora e André Franco completaram o triunfo na segunda etapa.

Dessa maneira, o Porto chegou aos 37 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Português, mesmo que de forma provisória. Isto porque o agora vice-líder Sporting (36) e o terceiro colocado Benfica (35) ainda entram em campo nesta 15ª rodada e podem recuperar as posições.

O Sporting entra em campo neste domingo (22), às 17h30 (de Brasília), na visita ao Gil Vicente, enquanto o Benfica terá seu compromisso apenas na segunda-feira (23), quando recebe o Estoril, às 15h45 (de Brasília).

Por outro lado, o Moreirense se tornou uma presa fácil para o Porto e acabou sendo derrotado diante de seus torcedores. Com o resultado, o time segue na 8ª posição, com 20 pontos, e chegou à segunda derrota consecutiva na liga portuguesa.

Jogos da 15ª rodada do Campeonato Português

Sexta-feira (20/12)

Casa Pia 3×1 Arouca

Sábado (21/12)

Famalicão 1×2 Farense

Boavista 0x0 Aves

Moreirense 0x3 Porto

Domingo (22/12)

Santa Clara x Braga – 14h

Gil Vicente x Sporting – 17h30

Segunda-feira (23/12)

Vitória de Guimarães x Nacional – 15h45

Benfica x Estoril – 15h45

Estrela Amadora x Rio Ave – 17h45

*Horários de Brasília.

