Botafogo negocia empréstimo de Lucas Halter com o Vitória

O Vitória oficializou nos últimos dias uma proposta de empréstimo pelo zagueiro Lucas Halter e aguarda a resposta do Botafogo. A informação foi publicada pelo ‘ge’ neste sábado (21).

Além disso, no decorrer da semana, o presidente do Vitória, Fábio Mota, afirmou em entrevista à ‘Central do Mercado’, do ‘ge’, que a contratação estava “muito próxima” de acontecer.

Lucas Halter encerrou 2024 como a quarta opção na zaga do Botafogo, ficando atrás de Alexander Barboza, Bastos e Adryelson, que voltará ao Lyon. Apesar da perda de espaço, o defensor tem contrato válido até 2027. Ao todo, ele disputou 39 partidas neste ano, com dois gols e uma assistência.

