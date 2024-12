Internacional pode ganhar concorrência em negociação por meia do River Plate

O Internacional tem monitorado meticulosamente o mercado a fim de chegar ainda mais competitivo nas principais competições de 2025. Um dos alvos da vez, segundo a imprensa argentina, é o volante Nicolás Fonseca, do River Plate. Para tê-lo, porém, o Colorado poderá enfrentar um forte concorrente no cenário nacional: o Botafogo.

De acordo com a ‘TyC Sports’, uma das principais emissoras da Argentina, dirigentes do Inter já apresentaram uma oferta financeira ao staff de Nicolás. O valor, contudo, não foi revelado. A imprensa garante que as tratativas estão em andamento há alguns dias.

O nome do meio-campista também interessa ao Botafogo de John Textor – campeão do Brasileiro e da Libertadores. Contudo, segundo o ‘El Crack Deportivo’, o Glorioso ainda analisa a situação do atleta e não fez qualquer oferta oficial ao River.

River Plate

Nicolás Fonseca, de 26 anos, atuou como titular em parte da temporada do River Plate. No entanto, o meio-campista acabou perdendo espaço com Marcelo Gallardo após a eliminação na Libertadores da América para o Atlético-MG.

O River investiu cerca de 2,2 milhões de dólares (R$ 13 milhões na cotação atual) para contratar Nicolás no início da temporada. O acordo com vigência até o fim de 2027 concedeu 60% dos direitos econômicos do atleta ao clube argentino.

O volante disputou 28 partidas, totalizando 1.624 minutos, nesta temporada. Nico ainda contribuiu com um gol nesse período.

Internacional no mercado

A cúpula colorada mira em reforços pontuais e estratégicos para 2025. Isso porque o clube gaúcho passa por questões financeiras e não poderá realizar altos investimentos na janela, mas espera gerar receita com a venda de peças do plantel atual.

Quinto colocado no Brasileirão 2024, o Inter garantiu acesso direto à fase de grupos da Libertadores 2025. A equipe de Roger Machado se despediu da competição com 65 pontos em 38 jogos e ficou atrás apenas de Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fortaleza.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.