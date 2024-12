Santos conhece novo adversário na Orlando Cup para pré-temporada em janeiro

O Santos enfrentará o Miami United no amistoso da Orlando Cup no dia 11 de janeiro de 2025, na Flórida, nos Estados Unidos. O clube estadunidense substituirá o Atlético Nacional, da Colômbia, que desistiu de participar do torneio por questões burocráticas. O confronto diante dos Jerseys será o primeiro do Peixe na competição de pré-temporada.

O duelo entre Santos e Miami United acontecerá às 18h (de Brasília) do dia 11 de janeiro de 2025, no Inter&Co Stadium. Com capacidade para 25 mil pessoas, a arena também receberá partidas da Copa do Mundo de Clubes da Fifa entre junho e julho.

A organização da Orlando Cup enfrentou dificuldades para encontrar substituto para o Atlético Nacional e, consequentemente, manter o formato do torneio. O clube colombiano anunciou sua saída devido aos imbróglios para obtenção de vistos de entrada no país para alguns atletas.

Santos na Orlando Cup

A participação do Peixe no torneio de pré-temporada servirá principalmente como teste para o elenco que retorna à Elite do futebol nacional em 2025. Há um entendimento que os duelos podem auxiliar na preparação para desafios contra adversários de estilos diversos e para o ritmo competitivo do calendário brasileiro.

Três dias depois do duelo contra o Miami United, o elenco santista encara o Fortaleza – segundo e último representante brasileiro no torneio. A partida acontecerá na terça-feira, dia 14 de janeiro, às 20h (de Brasília), no Osceola County Stadium.

