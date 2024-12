Com Dybala inspirado, Roma goleia o Parma pelo Italiano

A Roma arrasou o Parma na manhã deste domingo, em jogo pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe romanista, em seus domínios, no Estádio Olímpico, venceu por 5 a 0.

Destaque para Dybala, que fez dois gols e deu a assistência para o tento de Dovbyk, que fechou o placar. Os outros artilheiros romanistas foram Leandro Paredes e Saelemaekers.

A Roma chega aos 19 pontos e, enfim, desgarra dos times da parte de baixo da tabela. No entanto, ainda ocupa uma modesta 11ª colocação. O Parma, com 15 pontos, é apenas o 16º, um ponto à frente do primeiro time na zona de rebaixamento, o Cagliari, que ainda joga nesta rodada.

A Roma, apesar de o Parma ter criado a primeira boa oportunidade, mostrou superioridade desde o início e, antes dos 15 minutos, já vencia por 2 a 0, com gols de Dybala e Saelemaekers, aos 8 e 13, respectivamente. No primeiro, Dybala cobrou o pênalti que ele mesmo sofreu. No outro, Saelemaekers pegou de primeira um cruzamento de Angeliño. O placar no primeiro tempo permaneceu esse, mas na etapa final, a Roma seguiu buscando mais gols. Ampliou aos 6 minutos, com Dybala, e fez 4 a 0 em uma cobrança de pênalti de Leandro Paredes.

Aos 37, uma ótima jogada coletiva resultou no quinto gol. Dybala tocou para Dovbyk, que, quase em cima da linha, mandou para a rede.

