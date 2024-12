Bolívia e Colômbia definem campeões neste domingo (22)

Os dois campeonatos nacionais da América do Sul que ainda estão em disputa se definem neste domingo (22). Pelo título nacional na Bolívia, a surpresa San Antonio Bulo Bulo mede forças com o tradicional Bolívar em partida única. Já no Finalización da Colômbia, Atlético Nacional e Tolima se enfrentam pelo duelo de volta.

Logo no seu primeiro ano que disputa a elite do futebol nacional, o Bulo Bulo faz história. Não apenas por chegar à decisão, mas de como se construiu essa trajetória, já que precisou vencer o Apertura para reclamar tal posto.

Desse modo, o modesto clube de presença brasileira marcante e símbolo quase idêntico ao da CBF volta a encontrar o Bolívar, ganhador com folga do Clausura. A saber, no primeiro semestre, ambos fizeram uma disputa quente de quartas de final do Apertura onde a representação de Entre Ríos (cidade no departamento de Cochabamba) levou a melhor. Após vencer em casa, por 1 a 0, o San Antonio resistiu a pressão celeste em La Paz e arrancou um valioso empate por 1 a 1.

Na Colômbia

Diferente do que ocorreu em 2024 na Bolívia, o Colombiano terá dois campeões nacionais neste temporada. Nesse sentido, o segundo deles se define às 22h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín.

No meio da semana, o Atlético Nacional conseguia um grande resultado ao fim da etapa inicial quando vencia por 1 a 0, gol de Dairon Asprilla. Entretanto, o panorama mudou drasticamente após a expulsão de Sebástian Guzmán e o Tolima foi buscar a igualdade, já na reta final da partida.

Assim, como não há qualquer critério de desempate, se houver uma nova igualdade, o campeão do Finalización 2024 será definido na disputa por pênaltis.

Reflexo continental

No caso do Campeonato Boliviano, o vencedor da final deste domingo (22) não modifica o cenário de posições para as disputas de Libertadores e Sul-Americana. Isso porque, em ambos os casos, as posições dentro dos critérios de classificação estabelecidos estão devidamente ocupadas.

Contudo, no futebol colombiano, a situação não é a mesma. O Atlético Nacional, por exemplo, está entre disputar a Sul-Americana, como campeão da Copa Colômbia, ou a Libertadores se faturar o Finalización. Além disso, a decisão em Medellín vai determinar qual clube ocupa cada posição pensando no sorteio das competições regidas pela Conmebol.

