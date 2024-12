United dá vexame em casa e leva um baile do Bournemouth

Neste domingo, 22/12, em jogo pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United recebeu o Bournemouth, em Old Trafford. Levou uma surra. Afinal, com muita qualidade tática e aproveitando muito bem as oportunidades, o time visitante fez 3 a 0 nos Red Devils. Para desespero da torcida do United, que vê o time voltar a apresentar grande irregularidade, mesmo sob o comando recente do técnico Ruben Amorim (o português assumiu em novembro no lugar de Ten Hag). Huijsen, Justin Kluivert e Semenyo fizeram os gols.

Assim, o Manchester United, que não sai da crise, é apenas o 13º, com 22 pontos. Mas o Bournemouth vai muito bem. Afinal, chega aos 28 pontos e assume o 5º lugar (zona da Liga Europa).

United erra no arremate

O United teve imposição ofensiva e teve uma boa chance com Diallo, em chute para defesa de Kepa. Mas aos 29, o Bournemouth saiu na frente. Uma falta pela direita cobrada na área por Christie foi na cabeça do zagueiro Huijsen. Este ganhou no alto de Zirkzee, que o marcava, e tocou deslocando o goleiro Onana.

Em casa, o United seguiu dominando o jogo, sempre com Bruno Fernandes puxando as jogadas. O português deu três perigosas finalizações. Na melhor, recebeu de Mainoo livre pela esquerda. Porém, chutou e o goleiro Kepa fez grande defesa.

Bournemouth arrasador

Veio o segundo tempo e o que já estava ruim para o United, piorou. Afinal, aos 16 minutos, Mazraoui perdeu na corrida para Justin Kluivert e cometeu pênalti no ataque do Bournemouth. O próprio Kluivert cobrou e ampliou para 2 a 0. A torcida começou a vaiar o United e, aos 18, o time levou o terceiro gol. O United foi para a frente, deu espaços e Semenyo colocou 3 a 0 no placar. O brasileiro Evanilson (ex-Fluminense e Porto) recebeu de Semenyo, avançou, tocou para Ouattara e este rolou para a bomba de Semenyo.

O United tentou diminuir e quase marcou um gol de honra nosacréscimos. Mas o zagueiro Zabarnyi salvou. COntudo, o quese via era um United que mais parecia um bando. Deu mostras que Ruben Amorim, técnico de muito sucesso em quatro temporadas no Sporting de Lisboa, vai ter trabalho para fazer o maior gigante inglês voltar a jogar decentemente.

Jogos da 17ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (21/12)

Aston Villa 2×1 Manchester City

West Ham 1×1 Brighton

Ipswich 0x4 Newcastle

Brentford 0x2 Nottingham Forest

Crystal Palace 1×5 Arsenal

Domingo (22/12)

Manchester United 0x3 Bournemouth

Everton 0x0 Chelsea

Fulham x Southampton

Leicester x Wolverhampton

Tottenham x Liverpool – 13h30

