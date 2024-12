Técnico do Racing exalta Juanfer Quintero: ‘Melhor jogador do continente’

Logo após o término com final feliz para o Racing sobre a renovação contratual do técnico Gustavo Costas, o foco racinguista recai sobre outro tema. Mais especificamente, garantir a continuidade do meio-campista colombiano Juan Fernando Quintero.

Figura que assumiu protagonismo desde sua chegada a Academia (oito gols e nove assistências em 38 partidas), o nome de Quintero circula periodicamente como possível reforço do River Plate para 2025. Clube esse, aliás, que ele já assumiu ter carinho especial em diferentes oportunidades bem como desejo de defender novamente no futuro.

No último sábado (21), Costas concedeu entrevista coletiva onde, além de oficializar sua renovação, naturalmente falou sobre o planejamento para o ano que vem. Nesse sentido, ele deixou claro que considera Juanfer peça do mais alto nível.

Além de assegurar que conversou com o meio-campista sobre seu grau de importância para o Racing, ele fez uma ousada afirmação sobre o desempenho de Quintero em 2024:

“Há muitas coisas a serem planejadas, como a pré-temporada e os jogadores a serem cuidados. Um deles é Juanfer. Tive a oportunidade de conversar com ele, disse o que ele representa para o Racing, para o nosso projeto. Hoje, ele é o melhor jogador da América do Sul em 2024. Ele tem mais um ano de contrato e gostaríamos que ele continuasse a dar alegria ao povo do Racing.”

Qual a situação de momento?

Como Gustavo Costas mencionou, no aspecto legal, o clube de Avellaneda está seguro pelo vínculo que dura até o fim de 2025. Entretanto, a diretoria sabe que será necessário ter uma conversa direta com o atleta de 31 anos para saber dos seus planos e, consequentemente, o quanto ele estará envolvido no dia a dia. Até lá, o Racing tem certo de que só venderá o colombiano em caso de uma proposta com teor financeiro altamente vantajoso.

